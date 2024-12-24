Ощадбанк не дає військовим на передовій варіантів з розблокування Ощад24 – деталі скарги

Військовослужбовець з телефоном. Фото: armyinform

Військовослужбовці, які є клієнтами державного "Ощадбанку", скаржаться на блокування доступу до застосунку "Ощад24" та відсутність можливості зв'язатися з підтримкою не через мобільний зв'язок, який на передовій заборонений. У фінустанові зазначають, що інших варіантів не передбачено.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Як зазначається в одному з повідомлень, військовому з невідомих причин заблокували доступ до застосунку "Ощад24". Встановити причину та поновити вхід через оператора не може, оскільки у зоні бойових дій нема стільникового зв'язку для бійців, натомість є інтернет.



"Будь ласка, воїну на нулю надзвичайно потрібна фахова допомога Ощадбанку!! Заблокували вхід в додаток Ощад, а зв'язатися з підтримкою не може, бо є доступ лише до Вацап і фейсбук, а мобільний зв'язок зараз у них зараз заборонений! Що робити? Як людині вирішити проблему з доступом до своїх коштів? Допоможіть!", — йдеться у зверненні.

Вайбером не дозволяється користуватися в підрозділі з вимог військової безпеки. Тоді як при вебдзвінку на сайті також банк вимагає авторизації за номером телефону.

"Глухий кут виходить. Як вчинити людині?!? Людину-захисника залишили без доступу до власних коштів. Це злочин з боку Ощадбанку!", — наголошується у повідомленні.

Джерело: Ощад у соцмережах

Що кажуть в Ощадбанку

Представник банку пояснив, що, окрім мобільного зв'язку, клієнт може зателефонувати через сайт банку за допомогою вебдзвінка або через вайбер за посиланням.

"Для можливості перевірки інформації щодо облікового запису Ощад 24/7 клієнт має звернутися з фінансового номеру телефону/через Вайбер або авторизуватися через сайт банку здійснивши Вебдзвінок. Інших варіантів, на жаль, нема", — додали у фінустанові.

Нагадаємо, Ощадбанк вкотре продовжив терміни дії платіжних карток. Ними можна буде користуватися без проблем до 30 червня 2025 року.

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