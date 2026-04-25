Зарплати співробітників ТЦК: скільки отримують рядові "на руки"

Головна Фінанси Зарплати в ТЦК: скільки виплачують "на руки" рядовим

Зарплати в ТЦК: скільки виплачують "на руки" рядовим

Дата публікації: 25 квітня 2026 13:35
Шеврон на військовій формі, гроші в руці. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Військові, які несуть службу в ТЦК та СП, як і бійці на фронті, отримують грошове забезпечення. Тоді як нарахування державним службовцям та працівникам здійснюються відповідно системи оплати праці.

Про це повідомляється у відповіді Головного управління комунікацій Збройних Сил України на запит Новини.LIVE.

Скільки отримують "на руки" рядові в ТЦК

Військовослужбовці рядового складу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки отримують "чистими" 20 183-26 112 грн на місяць. Сума варіюється залежно від терміну служби та покладених на солдата обов’язків.

У сержантів грошове забезпечення трохи вище — в межах 20 590-30 180 грн. Найвищі виплати отримують військовослужбовці офіцерського складу — від 23 689 до 48 359 грн на місяць "на руки".

Скільки платять іншим співробітникам ТЦК

Рівень оплати праці держслужбовців насамперед визначається їхнім рангом, а також місцем роботи. При цьому місце роботи має ключове значення. 

Після вирахування всіх податків і обов’язкових зборів держслужбовці, які працюють у тилу, отримують такі суми "на руки":

  • головний спеціаліст — 22 025–25 358 грн на місяць;
  • провідний спеціаліст — 22 113–24 375 грн;
  • спеціаліст — 21 634–24 166 грн.

Водночас у регіонах, де тривають бойові дії, рівень оплати праці для цієї категорії працівників може бути приблизно удвічі вищим.

Також в ТЦК та СП є працівники, які не належать ані до військовослужбовців, ані до державної служби. До цієї категорії входять представники технічних і допоміжних професій — прибиральники, сторожі, оператори котелень, слюсарі, електромонтери тощо. Їхня заробітна плата також залежить від регіону. В тилу вона коливається в межах від 7 809 до майже 11 000 грн, тоді як у зонах бойових дій суми вищі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи підвищать виплати військовослужбовцям в Україні. Військовий омбудсмен Ольга Решетилова назвали три умови, які необхідно для цього виконати. Вона зауважила, що це не може відбутися дуже швидко.

Також Новини.LIVE писали, яким буде мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців у квітні 2026 року. В Україні встановлений поріг, нижче якого захисники отримувати не можуть. Крім того, для бійців передбачені доплати та надбавки.

ТЦК та СП грошове забезпечення виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
Реклама

