Головна Фінанси Грошове забезпечення військових: в уряді планують змінити умови

Грошове забезпечення військових: в уряді планують змінити умови

Дата публікації: 10 квітня 2026 15:42
Для військовослужбовців в Україні готують контракти та зміни у виплатах: Свириденко назвала терміни
Вже цьогоріч для військовослужбовців в Україні можуть запровадити контрактну форму служби з диференційованою оплатою. Міноборони зараз проводить аудит грошового забезпечення захисників.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на засіданні Верховної Ради у п’ятницю, 10 квітня, передають Новини.LIVE

"Наш обов’язок шукати джерела та забезпечувати виконання усіх наших зобов’язань перед військовослужбовцями, на плечах яких сьогодні тримається наша держава", — наголосила вона.

Що планують змінити для військових

За словами прем’єр-міністерки, Міністерство оборони України зараз проводить аудит грошового забезпечення військових і працює над переходом на контрактну систему.

"Ці контракти дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату залежно від посади та функцій військовослужбовця. Це дуже важлива реформа", — зазначила Свириденко.

Прем’єр-міністерка додала, що найближчим часом ці напрацювання планують обговорити з народними депутатами. Зміни хочуть запровадити вже у 2026 році.

Скільки отримують військовослужбовці в Україні

У квітні 2026 року мінімальний оклад захисника становить 20 130 грн на місяць. Таку суму отримують рекрути першого тарифного розряду (зі стажем служби до одного року) рядового, сержантського та офіцерського складу, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях.

Також військовослужбовцям нараховують доплати:

  • 30 000 грн — за виконання завдань поза зоною бойових дій;
  • 50 000 грн — за управління підрозділами;
  • 100 000 грн — за виконання завдань в зоні бойових дій.

Бійці, які провели на передовій сумарно 30 днів, отримують додатково 70 000 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, коли можуть підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Військовий омбудсман Ольга Решетилова назвала три умови, які треба для цього виконати. 

Також Новини.LIVE розповідали, скільки отримують щойно мобілізовані українці. Після проходження усіх процедур в ТЦК та отримання висновку ВЛК новобранців направляють на навчання. БЗВП триває 51 день. 

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
