Для військовослужбовців в Україні готують контракти та зміни у виплатах: Свириденко назвала терміни

Гроші в кишені військової форми.

Вже цьогоріч для військовослужбовців в Україні можуть запровадити контрактну форму служби з диференційованою оплатою. Міноборони зараз проводить аудит грошового забезпечення захисників.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на засіданні Верховної Ради у п’ятницю, 10 квітня, передають Новини.LIVE.

"Наш обов’язок шукати джерела та забезпечувати виконання усіх наших зобов’язань перед військовослужбовцями, на плечах яких сьогодні тримається наша держава", — наголосила вона.

Що планують змінити для військових

За словами прем’єр-міністерки, Міністерство оборони України зараз проводить аудит грошового забезпечення військових і працює над переходом на контрактну систему.

"Ці контракти дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату залежно від посади та функцій військовослужбовця. Це дуже важлива реформа", — зазначила Свириденко.

Читайте також:

Прем’єр-міністерка додала, що найближчим часом ці напрацювання планують обговорити з народними депутатами. Зміни хочуть запровадити вже у 2026 році.

Скільки отримують військовослужбовці в Україні

У квітні 2026 року мінімальний оклад захисника становить 20 130 грн на місяць. Таку суму отримують рекрути першого тарифного розряду (зі стажем служби до одного року) рядового, сержантського та офіцерського складу, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях.

Також військовослужбовцям нараховують доплати:

30 000 грн — за виконання завдань поза зоною бойових дій;

50 000 грн — за управління підрозділами;

100 000 грн — за виконання завдань в зоні бойових дій.

Бійці, які провели на передовій сумарно 30 днів, отримують додатково 70 000 грн.

