Зарплати в ТЦК: скільки отримують військовослужбовці та цивільні

Чоловік у військовій формі кладе гроші в кишеню. Фото: Новини.LIVE

В Україні зарплати працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) суттєво відрізняються. Кінцева сума залежить від посади, статусу співробітника та регіону служби. Деякі категорії працівників можуть отримувати понад 40 тисяч гривень на місяць з урахуванням надбавок.

Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України на запит Новини.LIVE.

Як нараховують зарплати в ТЦК та СП

У відомстві пояснили, що штат ТЦК та СП складається з:

військовослужбовців;

державних службовців;

працівників.

Тому фінансове забезпечення їм нараховується за різними принципами. Військовослужбовці отримують грошове забезпечення. Тоді як нарахування державним службовцям та працівникам здійснюються відповідно системи оплати праці.

Зокрема на період воєнного стану, що передбачено постановою Кабміну від 25.04.2023 №391, посадові оклади державних службовців та працівників ТЦК розраховуються із застосуванням коефіцієнтів 2 або 1,5 — залежно від території, на якій розташований центр комплектування.

Також відповідно до постанови Кабміну від 25.08.2023

№928 працівникам, які безпосередньо виконують обовʼязки та завдання (наскрізні професії), виплачують щомісячні надбавки за роботу з особливими умовами праці:

на територіях активних бойових дій — 100 відсотків посадового окладу;

на територіях можливих бойових дій — 50 відсотків посадового окладу.

Скільки співробітники ТЦК отримують на руки

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців ТЦК та СП з усіма надбавками та доплатами залежать від категорії й становлять:

офіцерський склад — від 23 689 до 48 359 грн на місяць;

сержантський склад — 20 590-30 180 грн;

рядовий склад — 20 183-26 112 грн.

Зарплати державних службовців в тилу після відрахування передбачених законодавством податків та зборів такі:

головний спеціаліст — 22 025-25 358 грн/місяць;

провідний спеціаліст — 22 113-24 375 грн;

спеціаліст — 21 634-24 166 грн.

Працівники, які виконують функції обслуговування, отримують на руки від 17 211 грн до 25 502 грн на місяць.

Працівники наскрізних професій:

прибиральник, сторож, оператор котельні — 7 809-9 628 грн;

слюсар, електромонтер — 9 225-10 055 грн;

інспектор з військового обліку — 9 934-10 787 грн.

В ТЦК та СП на територіях активних бойових дій співробітники отримують на руки:

Держслужбовці:

головний спеціаліст — 42 536-47 286 грн;

провідний спеціаліст — 41 780-47 125 грн;

спеціаліст — 41 039-43 631 грн.

Працівники, які виконують функції обслуговування — 34 977-47 237 грн.

Прибиральники службових приміщень та оператори котелень — 11 568-12 325 грн.

На територіях можливих бойових дій зарплати співробітників ТЦК такі:

головний спеціаліст — 32 957-37 754 грн/місяць;

провідний спеціаліст — 33 049-36 322 грн;

спеціаліст — 32 361-36 048 грн;

працівники, які виконують функції обслуговування — 28 690-37 449 грн;

прибиральник, сторож, оператор котельні — 9 491-11 149 грн;

слюсар, електромонтер — 13 500–14 530 грн;

інспектор з військового обліку — 11 705-12 590 грн.

Щодо кількості ТЦК та СП, які наразі працюють в Україні, та чисельності співробітників центрів в Головному управлінні комунікацій ЗСУ зазначили, що це інформація з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що під час базової загальновійськової підготовки щойно мобілізовані українці отримують грошове забезпечення. Мінімальна сума для всіх однакова. Гроші виплачується однією сумою у наступному календарному місяці.

Також Новини.LIVE писали, якими будуть оклади та надбавки захисників у квітні. Як і раніше, військові отримають основне грошове забезпечення, бойові та інші доплати.

Часті питання

Скільки платять мобілізованим в ЗСУ?

Мінімальний оклад рекрута — 20 130 грн. Залежно від місця служба, складності виконуваних завдань та низки інших факторів кінцева сума може сягати 120 000 грн й більше.

Скільки платять військовим поза штатом?

Упродовж перших двох місяців вони продовжують отримувати повне грошове забезпечення за останньою посадою. Після завершення цього періоду залишається оклад за військовим званням та доплата за вислугу років.