Головна Фінанси Грошове забезпечення в ЗСУ:мінімальна сума у квітні

Дата публікації: 30 березня 2026 17:35
Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з декількох частин. В нього входять оклади, надбавки та доплати. Розмір виплат може відрізнятися в кожному окремому випадку, але є гарантований мінімум, нижче якого нараховувати не можуть. 

Новини.LIVE розповідають, якою буде мінімальна сума виплат військовослужбовцям у квітні 2026 року.

Що входить в грошове забезпечення військових

Грошове утримання захисника в Україні складається з:

  • окладу за військовим званням;
  • посадового окладу;
  • надбавки за вислугу років;
  • доплати за роботу з державною таємницею;
  • надбавки за особливі умови служби;
  • щомісячної премії та так званих бойових.

Розмір усіх цих складових визначається Порядком виплати грошового забезпечення військовим та окремим категоріям осіб, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року №260, наказом МО від 22 травня 2017 року №280 щодо організації фінансового забезпечення підрозділів ЗСУ (зі змінами), а також рішенням МО від 16 січня 2024 року №183/уд.

Якою буде мінімальна сума виплат військовим у квітні

Військовослужбовцям першого тарифного розряду (зі стажем служби до одного року) рядового, сержантського та офіцерського складу, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, виплачують щонайменше 20 130,05 грн.

Окремо передбачені доплати:

  • 30 000 грн — за виконання завдань поза зоною бойових дій;
  • 50 000 грн — за управління підрозділами;
  • 100 000 грн — за виконання завдань в зоні бойових дій.

Ці доплати нараховують пропорційно кількості днів виконання таких завдань. Захисникам, які провели на передовій сумарно 30 днів, нараховують додатково 70 000 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські військовослужбовці мають право не сплачувати відсотки та штрафи за кредитами весь період служби. Так звані кредитні канікули доступні захисникам вже з першого дня мобілізації. Преференція поширюється й на деяких членів родини захисників. 

Також Новини.LIVE розповідали, скільки отримують співробітники ТЦК та СП в Україні. Розмір виплат залежить від посади, статусу працівника та регіону, в якому він несе службу.

Часті питання

Скільки платять за перший контракт у 2026 році?

Для сержантів і старшин сума виплати становить 29 952 грн, що дорівнює дев’яти прожитковим мінімумам для працездатних осіб. Офіцери отримують більшу суму — 33 280 грн, що відповідає десяти прожитковим мінімумам.

Коли виплачують гроші за перший контракт зі ЗСУ?

Щоб оформити цю виплату, військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира військової частини. Кошти нараховують після того, як перший контракт набуде чинності, військовий буде призначений на посаду та розпочне виконання службових обов’язків відповідно до наказу командира.

грошове забезпечення виплати військовим бойові виплати
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
