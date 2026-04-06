Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Грошове забезпечення в ЗСУ: омбудсмен пояснила, коли зростуть виплати

Грошове забезпечення в ЗСУ: омбудсмен пояснила, коли зростуть виплати

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 17:39
Решетилова пояснила, коли військовим підвищать грошове забезпечення: є три умови
Військові на навчаннях. Фото: Новини.LIVE

Підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців можливе лише за виконання трьох ключових умов. При цьому реалізація однієї з них значною мірою залежить від позиції міжнародних партнерів. 

Про це повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Коли військовим підвищать виплати

"Питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами. Перше — це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо — це європейське військо і захист європейського кордону", —  зазначила Решетилова.

Вона пояснила, що ще однією важливою передумовою є впорядкування внутрішніх процесів у державі та оборонному секторі. Йдеться про більш ефективне використання ресурсів, скорочення зайвих витрат і загальну оптимізацію системи управління.

Третім фактором, за словами омбудсмана, є готовність самого суспільства до певних жертв. Громадянам доведеться усвідомити, що в умовах тривалої війни частину соціальних благ можуть спрямувати на посилення підтримки армії та тих, хто безпосередньо захищає країну.

Решетилова наголосила, що виконання цих трьох умов відкриє можливість для перегляду рівня грошового забезпечення військовослужбовців. Водночас вона зауважила, що такі зміни не можуть відбутися миттєво.

Військовий омбудсман також звернула увагу на те, що в умовах обмежених фінансових можливостей держави особливо важливо переглядати витрати та шукати резерви всередині системи.

"Нам всім треба розуміти, що на п'ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська", — підкреслила Решетилова.

Скільки отримують українські військовослужбовці

Мінімальний оклад військового, який має стаж служби до одного року на посаді рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу, становить 20 130,05 грн. Крім цього, захисники щомісяця отримують премії та надбавки. Розмір доплат залежить від місця служби й складності виконуваних завдань:

  • 30 000 грн — за виконання завдань за межами активних бойових дій;
  • 50 000 грн — за управління підрозділами;
  • 100 000 грн — за виконання завдань у зоні бойових дій.

Також для військовослужбовців передбачені одноразові виплати, як от оздоровчі, матеріальна допомога тощо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли приходять виплати захисникам. Основне грошове забезпечення зазвичай нараховують у першій декаді місяця. Премії та бойові виплачують в інші дати.

Також Новини.LIVE писали про пільги для учасників бойових дій. Зокрема військовослужбовці мають право на часткову компенсацію оплати за комунальні послуги. Ця пільга монетизована та перераховується на картку захиснику. 

військовий омбудсман грошове забезпечення виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації