Решетилова пояснила, коли військовим підвищать грошове забезпечення: є три умови

Підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців можливе лише за виконання трьох ключових умов. При цьому реалізація однієї з них значною мірою залежить від позиції міжнародних партнерів.

Про це повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Коли військовим підвищать виплати

"Питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами. Перше — це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо — це європейське військо і захист європейського кордону", — зазначила Решетилова.

Вона пояснила, що ще однією важливою передумовою є впорядкування внутрішніх процесів у державі та оборонному секторі. Йдеться про більш ефективне використання ресурсів, скорочення зайвих витрат і загальну оптимізацію системи управління.

Третім фактором, за словами омбудсмана, є готовність самого суспільства до певних жертв. Громадянам доведеться усвідомити, що в умовах тривалої війни частину соціальних благ можуть спрямувати на посилення підтримки армії та тих, хто безпосередньо захищає країну.

Решетилова наголосила, що виконання цих трьох умов відкриє можливість для перегляду рівня грошового забезпечення військовослужбовців. Водночас вона зауважила, що такі зміни не можуть відбутися миттєво.

Військовий омбудсман також звернула увагу на те, що в умовах обмежених фінансових можливостей держави особливо важливо переглядати витрати та шукати резерви всередині системи.

"Нам всім треба розуміти, що на п'ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська", — підкреслила Решетилова.

Скільки отримують українські військовослужбовці

Мінімальний оклад військового, який має стаж служби до одного року на посаді рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу, становить 20 130,05 грн. Крім цього, захисники щомісяця отримують премії та надбавки. Розмір доплат залежить від місця служби й складності виконуваних завдань:

30 000 грн — за виконання завдань за межами активних бойових дій;

50 000 грн — за управління підрозділами;

100 000 грн — за виконання завдань у зоні бойових дій.

Також для військовослужбовців передбачені одноразові виплати, як от оздоровчі, матеріальна допомога тощо.

