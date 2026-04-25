Зарплаты сотрудников ТЦК: сколько получают рядовые "на руки"

Зарплаты в ТЦК: сколько выплачивают "на руки" рядовым
Военные, которые несут службу в ТЦК и СП, как и бойцы на фронте, получают денежное обеспечение. Тогда как начисления государственным служащим и работникам осуществляются в соответствии с системой оплаты труда.
Об этом сообщается в ответе Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины на запрос Новини.LIVE.
Сколько получают "на руки" рядовые в ТЦК
Военнослужащие рядового состава в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки получают "чистыми" 20 183-26 112 грн в месяц. Сумма варьируется в зависимости от срока службы и возложенных на солдата обязанностей.
У сержантов денежное обеспечение немного выше - в пределах 20 590-30 180 грн. Самые высокие выплаты получают военнослужащие офицерского состава — от 23 689 до 48 359 грн в месяц "на руки".
Сколько платят другим сотрудникам ТЦК
Уровень оплаты труда госслужащих прежде всего определяется их рангом, а также местом работы. При этом место работы имеет ключевое значение.
После вычета всех налогов и обязательных сборов госслужащие, работающие в тылу, получают следующие суммы "на руки":
- главный специалист — 22 025-25 358 грн в месяц;
- ведущий специалист — 22 113-24 375 грн;
- специалист — 21 634-24 166 грн.
В то же время в регионах, где продолжаются боевые действия, уровень оплаты труда для этой категории работников может быть примерно вдвое выше.
Также в ТЦК и СП есть работники, которые не относятся ни к военнослужащим, ни к государственной службе. В эту категорию входят представители технических и вспомогательных профессий - уборщики, сторожа, операторы котельных, слесари, электромонтеры и тому подобное. Их заработная плата также зависит от региона. В тылу она колеблется в пределах от 7 809 до почти 11 000 грн, тогда как в зонах боевых действий суммы выше.
