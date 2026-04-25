Зарплаты сотрудников ТЦК: сколько получают рядовые "на руки"

Шеврон на военной форме, деньги в руке.

Военные, которые несут службу в ТЦК и СП, как и бойцы на фронте, получают денежное обеспечение. Тогда как начисления государственным служащим и работникам осуществляются в соответствии с системой оплаты труда.

Об этом сообщается в ответе Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины на запрос Новини.LIVE.

Сколько получают "на руки" рядовые в ТЦК

Военнослужащие рядового состава в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки получают "чистыми" 20 183-26 112 грн в месяц. Сумма варьируется в зависимости от срока службы и возложенных на солдата обязанностей.

У сержантов денежное обеспечение немного выше - в пределах 20 590-30 180 грн. Самые высокие выплаты получают военнослужащие офицерского состава — от 23 689 до 48 359 грн в месяц "на руки".

Сколько платят другим сотрудникам ТЦК

Уровень оплаты труда госслужащих прежде всего определяется их рангом, а также местом работы. При этом место работы имеет ключевое значение.

После вычета всех налогов и обязательных сборов госслужащие, работающие в тылу, получают следующие суммы "на руки":

главный специалист — 22 025-25 358 грн в месяц;

ведущий специалист — 22 113-24 375 грн;

специалист — 21 634-24 166 грн.

В то же время в регионах, где продолжаются боевые действия, уровень оплаты труда для этой категории работников может быть примерно вдвое выше.

Также в ТЦК и СП есть работники, которые не относятся ни к военнослужащим, ни к государственной службе. В эту категорию входят представители технических и вспомогательных профессий - уборщики, сторожа, операторы котельных, слесари, электромонтеры и тому подобное. Их заработная плата также зависит от региона. В тылу она колеблется в пределах от 7 809 до почти 11 000 грн, тогда как в зонах боевых действий суммы выше.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, повысят ли выплаты военнослужащим в Украине. Военный омбудсмен Ольга Решетилова назвали три условия, которые необходимо для этого выполнить. Она отметила, что это не может произойти очень быстро.

Также Новини.LIVE писали, каким будет минимальное денежное обеспечение военнослужащих в апреле 2026 года. В Украине установлен порог, ниже которого защитники получать не могут. Кроме того, для бойцов предусмотрены доплаты и надбавки.