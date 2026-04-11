Головна Фінанси Зарплати в ТЦК: скільки отримують цивільні в центрах комплектування

Зарплати в ТЦК: скільки отримують цивільні в центрах комплектування

Дата публікації: 11 квітня 2026 11:59
Зарплати працівників ТЦК: скільки отримують прибиральники, слюсарі та електрики
Співробітники ТЦК проводять заходи сповіщення, гривні на столі, повістка. Фото: Новини.LIVE, УНІАН, Новоселицький ТЦК та СП/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

В Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки поділяються на три категорії — військовослужбовці, а також держслужбовці та працівники, які є цивільними. Кожній групі зарплата нараховується за окремим принципом.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримують в ТЦК співробітники, які не є військовослужбовцями чи держслужбовцями.

Як нараховують зарплати працівникам ТЦК та СП

У Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України у відповіді на запит Новини.LIVE пояснили, що під час воєнного стану зарплати працівників ТЦК, залежно від місця розташування центру, розраховуються із застосуванням коефіцієнтів 2 або 1,5.

Крім того, працівникам наскрізних професій (прибиральникам, слюсарям, електромонтерам тощо) належать щомісячні надбавки за роботу з особливими умовами праці:

  • 100% окладу — на територіях активних бойових дій;
  • 50% окладу — на територіях можливих бойових дій.

Скільки отримують "чистими" працівники ТЦК та СП

Розмір зарплати працівників залежить від того, в якому регіоні розташований центр комплектування. В тилу після відрахування податків та зборів працівники отримують на руки такі суми:

  • працівники, які виконують функції обслуговування — від 17 211 грн до 25 502 грн на місяць;
  • прибиральник, сторож, оператор котельні — 7 809-9 628 грн;
  • слюсар, електромонтер — 9 225-10 055 грн;
  • інспектор з військового обліку — 9 934-10 787 грн.

В ТЦК та СП на територіях активних бойових дій:

  • працівники, які виконують функції обслуговування — 34 977-47 237 грн;
  • прибиральники службових приміщень та оператори котелень — 11 568-12 325 грн.

На територіях можливих бойових дій:

  • працівники, які виконують функції обслуговування — 28 690-37 449 грн;
  • прибиральник, сторож, оператор котельні — 9 491-11 149 грн;
  • слюсар, електромонтер — 13 500–14 530 грн;
  • інспектор з військового обліку — 11 705-12 590 грн.

Військовослужбовцям в ТЦК зарплати нараховують за тим же принципом, що й грошове забезпечення бійцям на фронті. Держслужбовцям — як і працівникам, відповідно системі оплати праці, затвердженій законодавством.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки отримують щойно мобілізовані українці. Спочатку їх направляють в навчальні центри, де вони проходять БЗВП. В цей час їм нараховують мінімальне грошове забезпечення.  

Також Новини.LIVE писали, в яких числах квітня мають прийти виплати військовослужбовцям. Грошове забезпечення захисників складається з основного окладу та доплат. Гроші зараховують на картки двома траншами.

зарплатня ТЦК та СП грошове забезпечення
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
