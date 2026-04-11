Зарплати працівників ТЦК: скільки отримують прибиральники, слюсарі та електрики

Співробітники ТЦК проводять заходи сповіщення, гривні на столі, повістка.

В Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки поділяються на три категорії — військовослужбовці, а також держслужбовці та працівники, які є цивільними. Кожній групі зарплата нараховується за окремим принципом.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримують в ТЦК співробітники, які не є військовослужбовцями чи держслужбовцями.

Як нараховують зарплати працівникам ТЦК та СП

У Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України у відповіді на запит Новини.LIVE пояснили, що під час воєнного стану зарплати працівників ТЦК, залежно від місця розташування центру, розраховуються із застосуванням коефіцієнтів 2 або 1,5.

Крім того, працівникам наскрізних професій (прибиральникам, слюсарям, електромонтерам тощо) належать щомісячні надбавки за роботу з особливими умовами праці:

100% окладу — на територіях активних бойових дій;

50% окладу — на територіях можливих бойових дій.

Скільки отримують "чистими" працівники ТЦК та СП

Розмір зарплати працівників залежить від того, в якому регіоні розташований центр комплектування. В тилу після відрахування податків та зборів працівники отримують на руки такі суми:

працівники, які виконують функції обслуговування — від 17 211 грн до 25 502 грн на місяць;

прибиральник, сторож, оператор котельні — 7 809-9 628 грн;

слюсар, електромонтер — 9 225-10 055 грн;

інспектор з військового обліку — 9 934-10 787 грн.

В ТЦК та СП на територіях активних бойових дій:

працівники, які виконують функції обслуговування — 34 977-47 237 грн;

прибиральники службових приміщень та оператори котелень — 11 568-12 325 грн.

На територіях можливих бойових дій:

працівники, які виконують функції обслуговування — 28 690-37 449 грн;

прибиральник, сторож, оператор котельні — 9 491-11 149 грн;

слюсар, електромонтер — 13 500–14 530 грн;

інспектор з військового обліку — 11 705-12 590 грн.

Військовослужбовцям в ТЦК зарплати нараховують за тим же принципом, що й грошове забезпечення бійцям на фронті. Держслужбовцям — як і працівникам, відповідно системі оплати праці, затвердженій законодавством.

