Зарплаты работников ТЦК: сколько получают уборщики, слесари и электрики

Сотрудники ТЦК проводят мероприятия оповещения, гривны на столе, повестка.

В Украине сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки делятся на три категории— военнослужащие, а также госслужащие и работники, которые являются гражданскими. Каждой группе зарплата начисляется по отдельному принципу.

Новини.LIVE рассказывают, сколько получают в ТЦК сотрудники, которые не являются военнослужащими или госслужащими.

Как начисляют зарплаты работникам ТЦК и СП

В Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины в ответе на запрос Новини.LIVE объяснили, что во время военного положения зарплаты работников ТЦК, в зависимости от места расположения центра, рассчитываются с применением коэффициентов 2 или 1,5.

Кроме того, работникам сквозных профессий (уборщикам, слесарям, электромонтерам и т.д.) принадлежат ежемесячные надбавки за работу с особыми условиями труда:

100% оклада — на территориях активных боевых действий;

50% оклада — на территориях возможных боевых действий.

Сколько получают "чистыми" работники ТЦК и СП

Размер зарплаты работников зависит от того, в каком регионе расположен центр комплектования. В тылу после вычета налогов и сборов работники получают на руки такие суммы:

работники, выполняющие функции обслуживания — от 17 211 грн до 25 502 грн в месяц;

уборщик, сторож, оператор котельной — 7 809-9 628 грн;

слесарь, электромонтер — 9 225-10 055 грн;

инспектор по воинскому учету — 9 934-10 787 грн.

В ТЦК и СП на территориях активных боевых действий:

работники, выполняющие функции обслуживания — 34 977-47 237 грн;

уборщики служебных помещений и операторы котельных — 11 568-12 325 грн.

На территориях возможных боевых действий:

работники, выполняющие функции обслуживания — 28 690-37 449 грн;

уборщик, сторож, оператор котельной — 9 491-11 149 грн;

слесарь, электромонтер — 13 500-14 530 грн;

инспектор по воинскому учету — 11 705-12 590 грн.

Военнослужащим в ТЦК зарплаты начисляют по тому же принципу, что и денежное обеспечение бойцам на фронте. Госслужащим — как и работникам, соответственно системе оплаты труда, утвержденной законодательством.

