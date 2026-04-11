Зарплаты работников ТЦК: сколько получают уборщики, слесари и электрики

Зарплаты в ТЦК: сколько получают гражданские в центрах комплектования
В Украине сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки делятся на три категории— военнослужащие, а также госслужащие и работники, которые являются гражданскими. Каждой группе зарплата начисляется по отдельному принципу.
Новини.LIVE рассказывают, сколько получают в ТЦК сотрудники, которые не являются военнослужащими или госслужащими.
Как начисляют зарплаты работникам ТЦК и СП
В Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины в ответе на запрос Новини.LIVE объяснили, что во время военного положения зарплаты работников ТЦК, в зависимости от места расположения центра, рассчитываются с применением коэффициентов 2 или 1,5.
Кроме того, работникам сквозных профессий (уборщикам, слесарям, электромонтерам и т.д.) принадлежат ежемесячные надбавки за работу с особыми условиями труда:
- 100% оклада — на территориях активных боевых действий;
- 50% оклада — на территориях возможных боевых действий.
Сколько получают "чистыми" работники ТЦК и СП
Размер зарплаты работников зависит от того, в каком регионе расположен центр комплектования. В тылу после вычета налогов и сборов работники получают на руки такие суммы:
- работники, выполняющие функции обслуживания — от 17 211 грн до 25 502 грн в месяц;
- уборщик, сторож, оператор котельной — 7 809-9 628 грн;
- слесарь, электромонтер — 9 225-10 055 грн;
- инспектор по воинскому учету — 9 934-10 787 грн.
В ТЦК и СП на территориях активных боевых действий:
- работники, выполняющие функции обслуживания — 34 977-47 237 грн;
- уборщики служебных помещений и операторы котельных — 11 568-12 325 грн.
На территориях возможных боевых действий:
- работники, выполняющие функции обслуживания — 28 690-37 449 грн;
- уборщик, сторож, оператор котельной — 9 491-11 149 грн;
- слесарь, электромонтер — 13 500-14 530 грн;
- инспектор по воинскому учету — 11 705-12 590 грн.
Военнослужащим в ТЦК зарплаты начисляют по тому же принципу, что и денежное обеспечение бойцам на фронте. Госслужащим — как и работникам, соответственно системе оплаты труда, утвержденной законодательством.
