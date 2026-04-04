Виплати військовим: в яких числах мають прийти оклади та бойові у квітні

Військовослужбовцям в Україні належить щомісячне грошове утримання від держави. Виплати здійснюють захисникам на картки декількома траншами у різні дати.

Новини.LIVE розповідають, в яких числах військовим мають прийти оклади та бойові у квітні.

Коли приходять виплати військовим

На офіційному сайті Міністерства оборони України у Довіднику з питань грошового забезпечення військовослужбовця зазначено, що грошове забезпечення військовослужбовців надходить щомісяця до 20 числа за минулий період.

Тож захисники мають отримати виплати за березень до 20 квітня. Проте військова частина може отримати кошти від держави пізніше цієї дати. У такому випадку фінансовий відділ в/ч має три дні, щоб перерахувати їх військовослужбовцям.

Зазвичай захисники отримують гроші у різні дати — до 15 числа основне грошове забезпечення, а після 20-го — бойові, премії та інші доплати.

Чи можуть затримати виплати військовим у квітні

Така можливість не виключена. Але, як правило, виплату грошового забезпечення затримують на початку календарного року через бюрократичні процеси або брак коштів у бюджеті.

До того ж у січні військові частини переоформлюють особові справи бійців, оновлюють фінансові запити, що також негативно впливає на своєчасність фінансування.

Серед причин затримки виплат військовим також можуть бути:

несвоєчасне надходження документів від частин;

збої в роботі платіжних систем;

оформлені з помилками запити на фінансування.

Не варто виключати тут й воєнні фактори — через обстріли та руйнування критичної інфраструктури фінансові установи можуть працювати нестабільно.

