Головна Фінанси Виплати військовим: в яких числах мають прийти оклади та бойові у квітні

Виплати військовим: в яких числах мають прийти оклади та бойові у квітні

Дата публікації: 4 квітня 2026 11:59
Шеврон на військовій формі, банківська картка в руці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Військовослужбовцям в Україні належить щомісячне грошове утримання від держави. Виплати здійснюють захисникам на картки декількома траншами у різні дати.

Новини.LIVE розповідають, в яких числах військовим мають прийти оклади та бойові у квітні.

Коли приходять виплати військовим

На офіційному сайті Міністерства оборони України у Довіднику з питань грошового забезпечення військовослужбовця зазначено, що грошове забезпечення військовослужбовців надходить щомісяця до 20 числа за минулий період.

Тож захисники мають отримати виплати за березень до 20 квітня. Проте військова частина може отримати кошти від держави пізніше цієї дати. У такому випадку фінансовий відділ в/ч має три дні, щоб перерахувати їх військовослужбовцям. 

Зазвичай захисники отримують гроші у різні дати — до 15 числа основне грошове забезпечення, а після 20-го — бойові, премії та інші доплати.

Читайте також:

Чи можуть затримати виплати військовим у квітні

Така можливість не виключена. Але, як правило, виплату грошового забезпечення затримують на початку календарного року через бюрократичні процеси або брак коштів у бюджеті. 

До того ж у січні військові частини переоформлюють особові справи бійців, оновлюють фінансові запити, що також негативно впливає на своєчасність фінансування.

Серед причин затримки виплат військовим також можуть бути:

  • несвоєчасне надходження документів від частин;
  • збої в роботі платіжних систем;
  • оформлені з помилками запити на фінансування.

Не варто виключати тут й воєнні фактори — через обстріли та руйнування критичної інфраструктури фінансові установи можуть працювати нестабільно. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що військовослужбовцям в Україні дозволили не сплачувати відсотки та штрафи за наявними кредитами. Так звані канікули можна оформити з першого дня служби. Скористатися пільгою також можуть дружини захисників. 

Також Новини.LIVE розповідали, яким буде розмір грошового забезпечення військовослужбовців у квітні. Сума виплат залежить від терміну служби, звання захисника, складності виконуваних ним завдань. При цьому є мінімальний поріг, нижче якого військові не можуть отримувати.

зарплати грошове забезпечення виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
