Виплати мобілізованим під час навчання: скільки отримають новобранці у квітні

Військові на навчаннях, банківська картка в руці. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, яких мобілізували на особливий період, а також ті, хто доєднався до війська добровільно, після проходження усіх процедур в ТЦК та СП та військово-лікарської комісії направляються в навчальний центр. Там вони 51 день проходять обов’язковий вишкіл. З першого дня БЗВП новобранцям нараховують так звану зарплату.

Новини.LIVE розповідають, яку суму отримають щойно мобілізовані у квітні.

Скільки платять новобранцям в "учебці"

У Міністерстві оборони України пояснили, що з першого дня базової загальновійськової підготовки, рекрутам нараховують зарплату, яка у війську називається грошове забезпечення (ГЗ).

Мінімальний розмір виплат складає 20 130 грн, проте кінцева сума може бути й більшою, залежно від багатьох чинників, зокрема звання та посади.

Нараховане грошове забезпечення виплачують однією сумою у наступному календарному місяці. Тож, якщо рекрут прибув на БЗВП у березні, то у квітні він отримає перші гроші за фактичний час перебування у навчальному центрі.

Скільки отримують військові після БЗВП

Військовослужбовці першого тарифного розряду (зі стажем служби до одного року) рядового, сержантського та офіцерського складу, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, отримують, як і в "учебці", 20 130 грн на місяць.

Крім того, залежно від умов служби, їм можуть доплачувати премії та так звані бойові:

30 000 грн — за виконання завдань поза зоною бойових дій;

50 000 грн — за управління підрозділами;

100 000 грн — за виконання завдань в зоні бойових дій.

За кожні 30 днів, проведених на передовій, додатково нараховують 70 000 грн. Також захисники раз на рік отримують оздоровчі та матеріальну допомогу (за наявності підстав, передбачених законодавством).

