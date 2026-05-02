Зарплати співробітників ТЦК та СП: скільки отримують "чистими" офіцери

Штат ТЦК та СП в Україні складається з військовослужбовців, держслужбовців та працівників. Зарплати в них різні і нараховуються за окремими принципами. Військовослужбовці отримують грошове забезпечення. Державні службовці та працівникам — згідно з тарифною сіткою.

Про це повідомляється у відповіді Головного управління комунікацій Збройних Сил України на запит Новини.LIVE.

Скільки отримують "чистими" офіцери в ТЦК

Військовослужбовці офіцерського складу отримують від 23 689 до 48 359 грн на місяць "на руки". У сержантів грошове забезпечення трохи нижче — в межах 20 590-30 180 грн.

Найменше платять військовослужбовцям рядового складу — 20 183-26 112 грн на місяць. Кінцева сума грошового забезпечення залежить від терміну служби та виконуваних співробітником задач.

Як нараховують зарплати держслужбовцям та працівникам ТЦК

Розмір заробітної плати державних службовців передусім залежить від їхнього рангу, а також від місця проходження служби. Водночас саме локація роботи відіграє визначальну роль у формуванні доходу.

Після сплати всіх передбачених податків і обов’язкових платежів держслужбовці, які працюють у тилових регіонах, отримують такі суми "на руки":

головні спеціалісти — від 22 025 до 25 358 грн на місяць;

провідні спеціалісти — у межах 22 113–24 375 грн;

спеціалісти — приблизно 21 634–24 166 грн.

У регіонах, де ведуться бойові дії, рівень оплати праці для цієї категорії працівників може зростати майже вдвічі.

Окремо варто зазначити, що в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки працюють також особи, які не є ні військовослужбовцями, ні держслужбовцями.

Йдеться про працівників технічного та допоміжного персоналу — прибиральників, сторожів, операторів котелень, слюсарів, електромонтерів та інших. Їхні доходи також залежать від регіону: у тилу вони становлять від 7 809 до майже 11 000 грн, тоді як у зонах бойових дій ці суми є вищими.

