Право на пенсію у 10 000 грн: скільки потрібно офіційно заробляти в Україні

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні правила пенсійного законодавства надалі передбачають зв'язок кінцевого розміру пенсії з загальною кількістю страхового стажу та рівнем офіційної заробітної упродовж трудової діяльності. Відомо, скільки необхідно отримувати доходу, щоб розраховувати на пенсійну виплату у 10 000 грн.

Про це свідчать відповідні орієнтовні підрахунки, розповідають Новини.LIVE.

Які діють вимоги для права на пенсію у 2026 році

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), розмір майбутньої пенсії для кожного громадянина буде індивідуальним, оскільки залежить від року виходу на пенсію, набутого стажу та офіційного доходу.

Для розрахунку послуговуються спеціальною формулою:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де ЗП — середня заробітна плата за три роки до виходу на пенсію, КЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплатні, КС — коефіцієнт стажу.

Згідно з правилами пенсійного законодавства, щороку вимоги до кількості страхового стажу зростають. Цьогоріч оформити пенсію за віком можна, маючи такі мінімальні показники щодо стажу:

Для 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу; Для 63 років — мінімально 23 роки страхового стажу; Для 65 років — потрібна наявність 15 років страхового стажу.

За яких умов можна розраховувати на пенсію у 10 000 грн

Громадяни можуть скористатися пенсійним калькулятором для визначення орієнтовної суми майбутньої пенсії. Для цього необхідно ввести власні дані щодо віку, стажу та рівня доходу.

Зокрема, для жінки, яка збирається оформити пенсію на загальних правилах у 60 років та за наявності 33 років загального стажу, розраховувати на пенсію у 10 000 грн можна, якщо її офіційний заробіток становить приблизно 28 000 грн.

Підрахунок розміру пенсії. Джерело: cost.ua/pension

Йдеться про приблизний підрахунок розміру виплати під час майбутнього "заслуженого відпочинку" у разі виходу на пенсію за віком, оскільки кінцева сума може змінитися за рахунок права на різноманітні доплати.

Зокрема, громадянам, у яких стаж суттєво перевищує мінімально необхідний рівень, передбачені доплати. Понаднормовим стажем для чоловіків вважається вище 35 років, а для жінок — понад 30 років.

Згідно з правилами ПФУ, сума відповідної доплати становить 1% від пенсії за кожен додатковий рік понад норму, однак не вище 1% від прожиткового мінімуму, передбаченого для непрацездатних осіб.

Розмір такої доплати у 2026 році зріс, оскільки переглянули рівень прожиткового мінімуму. Показник підвищився до 2595 грн, тому один додатковий рік гарантує доплату у 25,95 грн. Зокрема, за 10 років понаднормового стажу можна розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 259 грн.

