Видео

Зарплаты в ТЦК: сколько получают "на руки" офицеры

Зарплаты в ТЦК: сколько получают "на руки" офицеры

Дата публикации 2 мая 2026 09:55
Зарплаты сотрудников ТЦК и СП: сколько получают "чистыми" офицеры
Проверка документов, военный билет, деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Штат ТЦК и СП в Украине состоит из военнослужащих, госслужащих и работников. Зарплаты у них разные и начисляются по отдельным принципам. Военнослужащие получают денежное обеспечение. Государственные служащие и работники — согласно тарифной сетке.

Об этом сообщается в ответе Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины на запрос Новини.LIVE.

Сколько получают "чистыми" офицеры в ТЦК

Военнослужащие офицерского состава получают от 23 689 до 48 359 грн в месяц "на руки". У сержантов денежное обеспечение немного ниже — в пределах 20 590-30 180 грн.

Меньше всего платят военнослужащим рядового состава — 20 183-26 112 грн в месяц. Конечная сумма денежного обеспечения зависит от срока службы и выполняемых сотрудником задач.

Как начисляют зарплаты госслужащим и работникам ТЦК

Размер заработной платы государственных служащих прежде всего зависит от их ранга, а также от места прохождения службы. При этом именно локация работы играет определяющую роль в формировании дохода.

После уплаты всех предусмотренных налогов и обязательных платежей госслужащие, работающие в тыловых регионах, получают следующие суммы "на руки":

  • главные специалисты — от 22 025 до 25 358 грн в месяц;
  • ведущие специалисты — в пределах 22 113-24 375 грн;
  • специалисты — примерно 21 634-24 166 грн.

В регионах, где ведутся боевые действия, уровень оплаты труда для этой категории работников может возрастать почти вдвое.

Отдельно стоит отметить, что в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки работают также лица, которые не являются ни военнослужащими, ни госслужащими.

Речь идет о работниках технического и вспомогательного персонала — уборщиках, сторожах, операторах котельных, слесарях, электромонтерах и других. Их доходы также зависят от региона: в тылу они составляют от 7 809 до почти 11 000 грн, тогда как в зонах боевых действий эти суммы выше.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что некоторые работники государственных органов и органов местного самоуправления имеют право на повышенные зарплаты во время военного положения. Речь идет о лицах, работающих на территориях боевых действий. Для начисления доплаты необходимо выполнить три условия.

Также Новини.LIVE писали, какую зарплату надо получать, чтобы заработать на пенсию в 10 000 грн. Условия отличаются для женщин и мужчин. Конечная сумма пенсии может измениться в зависимости от права на различные доплаты.

ТЦК и СП денежное довольствие выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
