Мінімальні оклади держслужбовців: хто має право на підвищені розміри у 2026 році

В Україні під час воєнного стану працівників державних органів та органів місцевого самоврядування наділили правом отримувати підвищені посадові оклади на територіях активних бойових дій. Відомо, які передбачені правила відповідного механізму нарахування спеціальних доплат у 2026 році.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на постанову уряду № 391.

Правила нарахування підвищення до окладів посадовців

Згідно з чинними нормами законодавства, право на підвищений оклад держслужбовцям, посадовцям та працівникам сільських, селищних, міських рад може виникати:

з дати зарахування території у перелік зон бойових дій;

незалежно від часу офіційної публікації наказу.

Таким чином, працівники мають право на підвищену оплату праці з моменту, коли територію було визначено як зону бойових дій.

Як пояснюють у Державній службі з питань праці, у разі затримки в опублікуванні відповідного наказу право працівника на підвищення зберігається, проте можливе відтермінування фактичного нарахування коштів.

За таких обставин буде здійснено перерахунок заробітної плати за попередній період.

Коефіцієнт підвищення застосовується:

до розміру посадового окладу, затвердженого штатним розписом;

виключно за фактично відпрацьований час.

Доплата не може застосовуватися за певні періоди трудової діяльності на територіях активних бойових дій. Йдеться про:

період відпустки;

дні лікарняного;

інший час відсутності на роботі.

Для нарахування доплати до посадового окладу необхідно:

отримати підставу у вигляді наказу про включення території;

видати внутрішній наказ;

здійснити перерахунок заробітної плати.

Зокрема, у квітні на посадові оклади державних службовців встановлені підвищені мінімальні рамки. Оклад має стартувати з 2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Цього року відповідний показник становить 3 328 грн. З огляду на це, мінімально нараховують 8 320 грн.

Чи підвищують оклад при відрядженні із зони бойових дій

Як зазначається, згідно з постановою "Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану", на час дії воєнного стану працівникам таких органів оклади визначаються на основі коефіцієнтів 1,5, 2 чи 3. Підвищення встановлюють у разі безпосереднього виконання посадових обов’язків на території проведення воєнних (бойових), затвердженому наказом Мінрозвитку № 376.

У зв'язку з цим, коли робоче місце працівника розташоване на території бойових дій, а службове відрядження відбувається у місцевості, де таких дій немає, під час розрахунку денного заробітку для порівняння його з середнім, має застосовуватися звичайний оклад.

