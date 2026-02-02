Зарплати в Україні — як мають призначати премії держслужбовцям у 2026 році

Підрахунок на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2026 році процедура преміювання працівників державної служби відбуватиметься за оновленими правилами. Розміри додаткових гарантованих виплат вже не є бонусом, призначеним на власний розсуд керівника, а виплатою з чітко регламентованими правилами.

Про це йдеться у законі № 889 "Про державну службу".

Правила призначення премій держслужбовцям

Минулого року влада внесла зміни у питання преміювання державних службовців, надавши чіткі рамки для розмірів виплат. Премія стала складовою частини системи оплати праці, а не простим нерегулярним заохоченням.

Зокрема, згідно зі статтею 50 закону №889, держслужбовцям, які за підсумком оцінювання отримали відмінну оцінку, передбачена премія. Виплачувати її слід не пізніше терміну виплати зарплати за місяць, коли був затверджений висновок щодо підсумків оцінювання.

За оновленими правилами, загальний розмір премій (щомісячних/квартальних/річної) не може перевищувати 30% фонду сталої зарплати державного службовця.

Зокрема, обчислюється розмір річної премії з урахуванням фонду сталої зарплати держслужбовця, в яку входять такі компоненти:

Сталий компонент у вигляді посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг; Варіативний компонент у вигляді премії (щомісячної, щоквартальної, річної) за підсумком службової діяльності; Гарантійні/компенсаційні виплати, передбачені нормами законодавства (зокрема, матдопомога, компенсація за роботу з державою таємницею, допомога на відпустку).

Розміри премій, які можуть отримати держслужбовці

Державні службовці з оцінкою "відмінно" можуть мати різний розмір премії, адже вона залежить від індивідуальної сталої зарплати. Тобто, чим вищим буде рівень посадового окладу, надбавки за вислугу років і ранг, тим більшим стане фонд, з якого розраховують премію.

Також враховують тривалість відпрацьованого часу: якщо працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати чи на лікарняному тривалий час, то сума премії знизиться пропорційно.

У 2026 році заробітна плата держслужбовців зросла, адже посадовий оклад прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Він повинен становити не менш ніж 2,5 прожиткового мінімуму. З 1 січня показник підвищився до 3 328 грн (раніше було 3 028 грн). Максимальний розмір окладу для керівників центральних органів влади не може бути вищим за 15 мінімальних окладів для службовців місцевого рівня.

З огляду на це, премія (щомісячна, щоквартальна, річна) за підсумком службової діяльності цього року стане вищою. Минулого року цей показник не переглядали.

