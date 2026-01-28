Працевлаштування ветеранів — нові суми компенсацій для роботодавців у 2026 році

Працевлаштування ветеранів та УБД — як змінились держгарантії
У 2026 році в Україні продовжує функціонувати програма державної підтримки роботодавців, які забезпечують робочими місцями ветеранів та учасників бойових дій (УБД). У зв'язку зі зростанням показника мінімальної заробітної плати компенсації за працевлаштування таких категорій громадян зросли.
Про те, як саме змінилися виплати, поінформував пресцентр Донецької обласної державної адміністрації.
Гарантії за працевлаштування ветеранів та УБД
Як зазначається, йдеться про державні гарантії у вигляді надання компенсації на покриття витрат на заробітну плату для працевлаштованих ветеранів та учасників бойових дій, які перебувають на обліку в службі зайнятості.
Механізмом реалізації відповідної фінансової підтримки займається Державна служба зайнятості України. Він покликаний стимулювати роботодавців створювати робочі місця для ветеранів, інтегрувати у мирне життя, а також пришвидшувати адаптацію до цивільного ринку праці.
Відповідний формат дає змогу бізнесу адаптувати нових працівників без надмірного фінансового навантаження.
Зокрема, особлива увага такої програми зосереджена на тих ветеранах, у яких немає потрібної кваліфікації. Для таких обставин у службі зайнятості передбачена можливість професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. Такий підхід дає змогу поєднувати потреби роботодавців із наявними можливостями кандидатів.
Таким чином, програма надання держкомпенсацій є не лише підтримкою бізнесу, а й реальним інструментом повернення ветеранів до активного професійного життя, враховуючи досвід та потреби після служби.
Які передбачені компенсації за оплату праці ветеранам у 2026 році
Розмір компенсацій поточного року зріс, з огляду на підвищення "мінімалки" в Україні.
Згідно з чинними умовами програми, якщо ветеран перебуває на обліку в центрі зайнятості понад один місяць, то роботодавцю передбачена компенсація до 50% фактичних витрат на його заробітну плату, проте не більш ніж одну мінімальну зарплату за працівника за місяць. У 2026 році сума дорівнює 8 647 грн.
Виплати мають здійснюватися за кожен непарний місяць роботи з дати працевлаштування та можуть надаватися до шести місяців упродовж календарного року.
