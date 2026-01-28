Відео
Головна Фінанси Працевлаштування ветеранів та УБД — як змінились держгарантії

Працевлаштування ветеранів та УБД — як змінились держгарантії

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 14:30
Працевлаштування ветеранів — нові суми компенсацій для роботодавців у 2026 році
Українські військові. Фото: legalaid.gov.ua

У 2026 році в Україні продовжує функціонувати програма державної підтримки роботодавців, які забезпечують робочими місцями ветеранів та учасників бойових дій (УБД). У зв'язку зі зростанням показника мінімальної заробітної плати компенсації за працевлаштування таких категорій громадян зросли.

Про те, як саме змінилися виплати, поінформував пресцентр Донецької обласної державної адміністрації. 

Читайте також:

Гарантії за працевлаштування ветеранів та УБД

Як зазначається, йдеться про державні гарантії у вигляді надання компенсації на покриття витрат на заробітну плату для працевлаштованих ветеранів та учасників бойових дій, які перебувають на обліку в службі зайнятості. 

Механізмом реалізації відповідної фінансової підтримки займається Державна служба зайнятості України. Він покликаний стимулювати роботодавців створювати робочі місця для ветеранів, інтегрувати у мирне життя, а також пришвидшувати адаптацію до цивільного ринку праці.

Відповідний формат дає змогу бізнесу адаптувати нових працівників без надмірного фінансового навантаження.

Зокрема, особлива увага такої програми зосереджена на тих ветеранах, у яких немає потрібної кваліфікації. Для таких обставин у службі зайнятості передбачена можливість професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. Такий підхід дає змогу поєднувати потреби роботодавців із наявними можливостями кандидатів.

Таким чином, програма надання держкомпенсацій є не лише підтримкою бізнесу, а й реальним інструментом повернення ветеранів до активного професійного життя, враховуючи досвід та потреби після служби.

Які передбачені компенсації за оплату праці ветеранам у 2026 році

Розмір компенсацій поточного року зріс, з огляду на підвищення "мінімалки" в Україні.

Згідно з чинними умовами програми, якщо ветеран перебуває на обліку в центрі зайнятості понад один місяць, то роботодавцю передбачена компенсація до 50% фактичних витрат на його заробітну плату, проте не більш ніж одну мінімальну зарплату за працівника за місяць. У 2026 році сума дорівнює 8 647 грн.

Виплати мають здійснюватися за кожен непарний місяць роботи з дати працевлаштування та можуть надаватися до шести місяців упродовж календарного року.

Раніше ми розповідали, що військові, які звільняються, можуть отримати одноразову грошову допомогу. Таке право надане, зокрема, і тим бійцям, яких мобілізували. 

Також ми повідомляли, що деякі громадяни мають ненормований робочий день. Такий характер роботи має свої особливості та пільги у вигляді додаткової відпустки. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
