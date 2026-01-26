Зарплати бюджетної сфери — коли чекати підвищення оплати праці у 2026 році

Людина дістала гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році працівникам бюджетної сфери мають переглянути рівень заробітної плати. Зокрема, виплати зростуть за рахунок зміни базового показника для здійснення розрахунку посадових окладів, в також у зв'язку з можливою індексацією зарплати.

Про це розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Коли чекати індексації зарплати у 2026 році

Цьогоріч знову діє єдиний підхід у визначенні базового місяця для проведення індексації у зв'язку з її обнуленням. Це передбачає закон №4695-IX "Про Держбюджет-2026".

Згідно з новими нормами, у січні суми осучаснених виплат, що були утворені у грудні попереднього року, не нараховуватимуть. З огляду на це, у питанні осучаснення виплат необхідно буде орієнтуватися не на грудень, а на січень як базовий місяць.

Згідно з правилами індексації, вона можлива тільки у разі перевищення рівня у 103% індексу споживчих цін (ІСЦ), що розраховується наростаючим підсумком щодо базового місяця.

Через новий підхід січень та березень випадуть для індексації виплат. Вперше таку можливість слід очікувати навесні за умови, якщо буде перевищено індекс споживчих цін у 103% за лютий. З огляду на це:

Січень буде стартовою точкою для здійснення індексації; Лютий буде початком розрахунку ІСЦ; Березень — мають оприлюднити індекс інфляції за лютий, від чого залежатиме можливість індексації зарплати лише у квітні.

Зміна показника для розрахунку зарплати бюджетників

Згідно з рішенням уряду, внесено зміни до постанови "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів", що передбачає перегляд базового показника для розрахунку окладів працівників бюджетної сфери. Через це у січні посадові оклади почнуть визначати, з огляду на тарифну ставку працівника першого тарифного розряду у підвищеній сумі 3,47 тис. грн. Раніше тарифна ставка першого розряду становила 3195 грн.

Кабінет міністрів дав розпорядження керівникам установ, закладів та організацій окремих напрямків бюджетної галузі забезпечити диференціацію зарплатні працівників, яким нараховують її на мінімальному рівні.

Також цьогоріч діє новий рівень мінімальної заробітної плати. Законодавчий мінімум за некваліфіковану роботу не може бути менший за такі показники:

за погодинну працю — 52 грн (торік було 48 грн);

за місячну працю — 8 647 грн (у 2025 році було 8 000 грн).

Після утримання податків (18% ПДФО, 5% — військовий збір), мінімалка буде дорівнювати 6 658 грн.

Раніше ми писали, що роботодавці зобов'язані оплачувати роботу працівників навіть у випадку простою. Проте можуть скористатися альтернативою, надавши додаткову техніку за відсутності світла.

Ще повідомлялося, що взимку в Україні підприємства можуть повернутися до роботи в нічні зміни. Відомо, як має оплачуватися такий тип роботи.