Зарплати в Україні — хто і коли має право на додаткову виплату двох мінімалок

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

У Державній службі з питань праці розповіли про те, в яких випадках під час звільнення працівника обов’язково має виплачуватися вихідна допомога та яким повинен бути мінімально гарантований розмір. Зокрема, відомо, хто має право на виплату у понад 17 тис. грн у 2026 році.

Про це інформує пресслужба Південно-східного міжрегіонального управління Держпраці.

Реклама

Читайте також:

Коли має виплачуватися вихідна допомога працівникам

Як зазначають у відомстві, надання виплати вихідної допомоги передбачається у разі припинення трудового договору на підставах, прописаних у статті 44 Кодексу законів про працю (КЗпП). Зокрема, йдеться про такі ситуації:

Працівник відмовився від пропозиції переведення на робоче місце до іншої місцевості разом із компанією чи від продовження роботи через зміну умов праці; Появи змін в організації виробництва та праці, зокрема, у випадку ліквідації/перепрофілювання та скорочення кількості або штату підлеглих; Виявлення невідповідності робітника обійманій посаді/виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію чи стану здоров’я, у разі відмови в наданні допуску до держтаємниці/його скасування; Поновлення на робочому місці працівника, який до цього виконував відповідну роботу; Неможливість забезпечення підлеглого роботою, визначеною трудовим договором, через знищення (відсутність) виробничих, організаційних і технічних можливостей у зв'язку з бойовими діями.

Розміри вихідної допомоги у 2026 році

За інформацією Держпраці, у вищеперелічених випадках працівнику має виплачуватися вихідна допомога в розмірі не менш ніж середній місячний заробіток.

Окрім того, Кодекс законів про працю передбачає надання вихідної допомоги у зв'язку з наступними обставинами у таких розмірах:

через призов/вступ на військову службу, направлення на альтернативну службу — дві мінімальні заробітні плати;

у зв'язку з порушенням з боку роботодавця норм законодавства про працю, колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) щодо працівника або бездіяльність у його припиненні — в розмірі, прописаному колективним договором (не менш ніж тримісячний середній дохід);

через припинення повноважень посадових осіб — не менш ніж шестимісячний середній дохід.

У законі про держбюджет на 2026 рік передбачений новий розмір мінімальної заробітної плати на рівні 8 647 грн.

Раніше ми писали, що роботодавці мають оплачувати роботу працівників навіть у разі простою. Також можуть скористатися альтернативою, забезпечивши громадян додатковою технікою.

Ще повідомлялося, що у січні в Україні деякі підприємства можуть повернутися до нічних змін. Відомо, яким чином має оплачуватися такий характер роботи.