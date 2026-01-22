Зарплати в Україні — хто і коли має право на додаткову виплату двох мінімалок

Вихідна допомога для працівників 2026 — які умови та суми
У Державній службі з питань праці розповіли про те, в яких випадках під час звільнення працівника обов’язково має виплачуватися вихідна допомога та яким повинен бути мінімально гарантований розмір. Зокрема, відомо, хто має право на виплату у понад 17 тис. грн у 2026 році.
Про це інформує пресслужба Південно-східного міжрегіонального управління Держпраці.
Коли має виплачуватися вихідна допомога працівникам
Як зазначають у відомстві, надання виплати вихідної допомоги передбачається у разі припинення трудового договору на підставах, прописаних у статті 44 Кодексу законів про працю (КЗпП). Зокрема, йдеться про такі ситуації:
- Працівник відмовився від пропозиції переведення на робоче місце до іншої місцевості разом із компанією чи від продовження роботи через зміну умов праці;
- Появи змін в організації виробництва та праці, зокрема, у випадку ліквідації/перепрофілювання та скорочення кількості або штату підлеглих;
- Виявлення невідповідності робітника обійманій посаді/виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію чи стану здоров’я, у разі відмови в наданні допуску до держтаємниці/його скасування;
- Поновлення на робочому місці працівника, який до цього виконував відповідну роботу;
- Неможливість забезпечення підлеглого роботою, визначеною трудовим договором, через знищення (відсутність) виробничих, організаційних і технічних можливостей у зв'язку з бойовими діями.
Розміри вихідної допомоги у 2026 році
За інформацією Держпраці, у вищеперелічених випадках працівнику має виплачуватися вихідна допомога в розмірі не менш ніж середній місячний заробіток.
Окрім того, Кодекс законів про працю передбачає надання вихідної допомоги у зв'язку з наступними обставинами у таких розмірах:
- через призов/вступ на військову службу, направлення на альтернативну службу — дві мінімальні заробітні плати;
- у зв'язку з порушенням з боку роботодавця норм законодавства про працю, колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) щодо працівника або бездіяльність у його припиненні — в розмірі, прописаному колективним договором (не менш ніж тримісячний середній дохід);
- через припинення повноважень посадових осіб — не менш ніж шестимісячний середній дохід.
У законі про держбюджет на 2026 рік передбачений новий розмір мінімальної заробітної плати на рівні 8 647 грн.
