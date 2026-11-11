Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Через відключення світла українці можуть втратити частину зарплати, адже робота зупиняється і працівники сидять без діла. За цих обставин керівництво має право платити менше, ніж зазвичай. Але зовсім залишити людей без грошей не мають права. Відомо, скільки саме мають отримати українці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з питань праці.

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Коли можуть оголосити простій

Якщо на роботі вимкнули світло і через це неможливо працювати, керівництво має право оголосити простій. Але тоді роботодавець має правильно його оформити. Він має зафіксувати, що справді немає можливості виконувати робочі обов'язки.

Скільки платять за час простою

Навіть якщо через відключення світла робота стала, гроші за цей час все одно мають заплатити. Як пояснили в Держпраці, під час простою працівник повинен отримувати щонайменше дві третини свого посадового окладу або тарифної ставки. Наприклад, якщо оклад становить 15 000 гривень на місяць, то за повний місяць простою мають нарахувати щонайменше 10 000, і не менше.

Хто має право на зарплату у подвійному розмірі

Якщо роботодавець попросив вийти на роботу у ваш законний вихідний, за цей день можна отримати подвійну оплату або додатковий день відпочинку. Як передбачає стаття 72 Кодексу законів про працю, працівник і роботодавець мають домовитися, який саме варіант компенсації обрати. Для тих, хто отримує погодинну або денну оплату, діє подвійна ставка.

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Якщо людина працює за оклад, розмір доплати залежить від того, чи перевищила вона місячну норму робочого часу. Але ці правила діють лише тоді, коли вихідний не є робочим днем за графіком.

Раніше Новини.LIVE писали, кому доплачуватимуть до зарплати в опалювальному сезоні. За відновлення електрики, тепла, води, газу та залізничної інфраструктури передбачена додаткова виплата 30 000 гривень на місяць. Гроші нараховуватимуть з листопада до березня.

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