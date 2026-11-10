Гроші та банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні зарплати у робітничих професіях можуть відрізнятися в кілька разів. Найвищі медіанні доходи зафіксували у штукатурів, яким пропонують 85 тисяч гривень на місяць. Високо оплачують також роботу фасадників, технологів, далекобійників і кваліфікованих майстрів виробництва. Водночас різнороби, вантажники та слюсарі отримують значно менше.

Про це повідомив "24Бізнес", передають Новини.LIVE.

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Які зарплати пропонують у будівництві

У 2026 році прожитковий мінімум в Україні становить 3 328 грн. На його тлі деякі робітничі професії забезпечують доходи, які перевищують цей показник у 20–26 разів.

Найбільше в будівельній галузі заробляють штукатури. Їхня медіанна зарплата становить 85 000 грн на місяць. Це майже 26 прожиткових мінімумів.

Інші високооплачувані спеціальності:

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фасадники — 70 000 грн, або близько 21 прожиткового мінімуму;

муляри — 66 011 грн, або приблизно 20 мінімумів;

плиточники — 65 000 грн, або близько 20 мінімумів.

Водночас різноробам на будівельних майданчиках пропонують у середньому 20 766 грн. Це приблизно шість прожиткових мінімумів.

Важливо, що медіанна зарплата показує середину ринку: половина роботодавців пропонує менше цієї суми, а половина — більше.

Скільки заробляють водії та працівники логістики

У транспортній галузі найвищі медіанні доходи мають далекобійники. Їм пропонують близько 65 000 грн на місяць, що дорівнює приблизно 20 прожитковим мінімумам.

Зарплати інших працівників логістики такі:

водії — 41 600 грн;

комплектувальники — 41 250 грн;

кур'єри — 40 000 грн;

вантажники — 23 125 грн.

Таким чином, різниця між медіанними зарплатами далекобійників і вантажників становить майже три рази.

Які спеціальності на виробництві оплачують найкраще

Серед працівників виробництва найвищі зарплати мають технологи. Їхній медіанний дохід становить 69 022 грн на місяць, або близько 21 прожиткового мінімуму.

Також відносно високі зарплати пропонують таким фахівцям:

конструктори — 57 812 грн;

механіки — 47 100 грн;

електрики на виробництві — 46 000 грн;

оператори верстатів із ЧПК — 46 000 грн;

столяри — 44 375 грн;

складальники меблів — 43 125 грн.

Натомість токарі отримують у середньому 33 750 грн, складальники — 36 250 грн, а слюсарі — 23 000 грн.

Отже, навіть у межах виробництва зарплати можуть суттєво відрізнятися залежно від спеціальності та рівня підготовки працівника.

Зарплати у торгівлі та продажах

У торгівлі найвищі медіанні доходи серед зазначених професій мають менеджери по роботі з клієнтами. Їм пропонують 48 000 грн на місяць.

Менеджери з продажу та торгові представники можуть розраховувати приблизно на 40 000 грн.

Водночас зарплати інших працівників торгівлі нижчі:

продавці-консультанти — 30 000 грн;

промоутери — 25 000 грн;

продавці — 24 250 грн.

Найнижчий показник серед проаналізованих посад у цій категорії зафіксували у касирів.

Чому зарплати робітничих професій зростають

У багатьох галузях український бізнес стикається з нестачею працівників. Серед причин такого кадрового дефіциту називають мобілізацію, недостатню кількість кваліфікованих кандидатів і перевагу пошукачів до офісної роботи.

За даними OLX Робота, під час вибору вакансії люди насамперед звертають увагу на зарплату. Однак важливими залишаються також умови праці, графік, можливість гнучкого робочого часу та формат зайнятості.

Якщо роботодавцю складно знайти фахівця з необхідними навичками, він може запропонувати значно вищу оплату. Саме тому кваліфіковані майстри в окремих галузях отримують у кілька разів більше, ніж працівники без спеціальної підготовки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як оподатковуються зарплати пенсіонерів. Для такої категорії працівників існують деякі важливі трудові, податкові та соціальні нюанси. Водночас із суми зарплатні утримуються на загальних підставах такі ж розміри податків, як і з інших працівників непенсійного віку.

Також Новини.LIVE писали, за яких умов роботодавці можуть утримувати частину зарплати. Такий підхід можливий у низці випадків, однак є певний ліміт на дозволений відсоток стягнень. Також відомо, як діяти у разі незгоди щодо утримання частини заробітку.