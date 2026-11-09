Чоловік тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

Вихід на роботу в суботу чи неділю може принести працівнику додаткові гроші або ще один день відпочинку. Однак роботодавці не завжди правильно оформлюють таку роботу та нараховують компенсацію. Важливо знати, коли працівник має право на подвійну оплату та як не втратити належні гроші.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс законів про працю України.

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Коли за роботу у вихідний мають платити вдвічі більше

Відповідно до статті 72 КЗпП України, робота у вихідний день може компенсуватися двома способами:

наданням іншого дня відпочинку;

грошовою виплатою у подвійному розмірі.

Спосіб компенсації визначається за домовленістю між працівником і роботодавцем. Тобто подвійна оплата не є єдиним можливим варіантом. Замість неї працівник може погодитися на додатковий день відпочинку.

Якщо сторони обрали грошову компенсацію, її розмір визначають за правилами статті 107 КЗпП. Зокрема, для працівників із погодинною або денною оплатою застосовують подвійну ставку, а для тих, хто отримує місячний оклад, розрахунок залежить від того, чи виконувалася робота в межах місячної норми робочого часу.

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Право на компенсацію зберігається. Під час воєнного стану не застосовується стаття 71 КЗпП, яка встановлює обмеження щодо залучення працівників до роботи у вихідні дні. Водночас стаття 72, яка передбачає компенсацію за таку роботу, залишається чинною.

Якщо працівника залучили до роботи саме в його вихідний за графіком, він може за домовленістю з роботодавцем отримати інший день відпочинку або подвійну оплату.

Коли робота в суботу чи неділю не дає права на доплату

Не кожна робота у вихідний календарний день передбачає подвійну зарплату. Наприклад, якщо працівник працює за змінним графіком, субота або неділя можуть бути для нього звичайними робочими днями, а відпочивати він може в інші дні тижня.

Тому важливо перевірити графік роботи та визначені дні відпочинку. Якщо субота чи неділя є звичайним робочим днем за графіком, сама дата не створює права на подвійну оплату.

Натомість якщо роботодавець залучив людину до роботи в її встановлений вихідний, сторони мають погодити спосіб компенсації.

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