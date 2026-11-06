Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Вже у листопаді 2026 року працівники зі складу ремонтних бригад, які залучені до відновлення критичної інфраструктури після російських атак, почнуть отримувати додаткові виплати до основної частини заробітної плати. Цього опалювального сезону змістився не тільки графік початку нарахувань доплат, а й підвищився сам розмір.

Про те, які зміни стались у державній програмі та як можна буде отримати виплати, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Кому з працівників передбачені доплати до зарплат

Згідно з рішенням уряду, програма державної підтримки ремонтних бригад, які займаються відновленням критичної інфраструктури стартує на кілька місяців раніше, ніж було минулого року. Перші нарахування надійдуть вже в листопаді.

Ініціатива покликана надати підтримку фахівцям, від яких залежить виконання ремонтів пошкоджених об’єктів та повернення електроенергії, води та тепла до міст за складних безпекових та погодних умов.

Розраховувати на додаткову державну підтримку зможуть працівники, які безпосередньо виконуватимуть ремонтно-відновлювальні роботи на таких об’єктах критичної інфраструктури:

Читайте також:

об’єктах електропостачання;

об’єктах теплопостачання;

об’єктах газопостачання;

об’єктах водопостачання/водовідведення;

об’єктах залізничного транспорту загального користування.

Розміри доплат та в які місяці надходитиме допомога

Як повідомили у Міністерстві енергетики, цього опалювального сезону підвищиться розмір доплат на 10 000 грн — до 30 000 грн. Нарахування відбуватимуться протягом п'яти місяців як доповнення до заробітної плати. Період фінансування охопить:

листопад 2026 року;

грудень 2026 року;

січень 2027 року;

лютий 2027 року;

березень 2027 року.

Механізм подання запитів на доплати

У минулий період реалізації аналогічної ініціативи від працівників не вимагали особистого звернення до банків для відкриття нових рахунків. Гроші надходили на поточні зарплатні рахунки.

Списки працівників на надання грошової винагороди, залучених до робіт, формували самі підприємства у період з 6 по 15 число за попередній розрахунковий місяць.

На порталі державних послуг "Дія" керівники та уповноважені особи могли подавати відповідні заяви. У разі, якщо компанія буде у списках профільних міністерств — автоматично відкриється онлайнформа:

У ній необхідно буде зазначити дані працівників: прізвище та ім'я, ідентифікаційний код, посаду, рахунок банку та номер телефону.

Наприкінці система попросить підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (для філій потрібен лише підпис її керівника).

Про надходження доплат інформуватимуть через застосунок "Дія" та безпосередньо через роботодавців. Очікується, що перші нарахування будуть здійснені до кінця поточного місяця.

Координують дію проєкту Міненергетики та Мінінфраструктури.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як оплачується та оподатковується зарплата пенсіонерів. Робота такої категорії працівників має окремі трудові, податкові та соціальні нюанси. Водночас звільнення за власним бажанням не передбачатиме обов'язку щодо двотижневого "відпрацювання".

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Україні під час війни зріс дефіцит кадрів серед робітничих спеціальностей. Це штовхає роботодавців підвищувати оплату праці. На деякі посади спостерігається підвищений попит з боку шукачів роботи. Зокрема, у пропозиція роботи комплектувальником із зарплатою у 31 500 грн отримала уп’ятеро більше запитів ніж було торік.