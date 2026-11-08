Кур'єр доставляє замовлення. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть заробляти на доставці замовлень десятки тисяч гривень на місяць. У листопаді 2026 року Glovo шукає кур’єрів у Львові із заявленим доходом до 75 000 грн, а в Києві — до 60 000 грн. Проте фактичний заробіток залежить від кількості доставок, графіка та витрат працівника.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Robota.ua.

Реклама

Скільки платять кур’єрам Glovo у листопаді

У листопаді сервіс доставки Glovo розмістив оголошення про пошук кур’єрів у кількох містах України. Найвищі суми зазначені у вакансіях для Львова та Києва.

Зокрема, у пропозиціях від 7 листопада 2026 року вказані такі суми:

Львів — до 75 000 грн на місяць;

Київ, лівий берег — до 60 000 грн на місяць.

Для кур’єрів на автомобілях у цих вакансіях також передбачені додаткові бонуси: 2 000 грн на тиждень у Львові та 3 000 грн на тиждень у Києві.

Читайте також:

Компанія пропонує повну або неповну зайнятість, гнучкий графік та можливість самостійно обирати час для доставок. Водночас зазначені суми є максимальним потенційним доходом, а не гарантованою виплатою кожному працівнику.

Від чого залежить заробіток кур’єра Bolt

У Bolt Food немає єдиної фіксованої місячної зарплати для всіх кур’єрів. За правилами платформи, винагорода формується з базової ставки, оплати за відстань та додаткових коефіцієнтів.

На підсумкову суму впливають:

кількість виконаних доставок;

відстань між закладом та адресою клієнта;

погодинні коефіцієнти у різних зонах;

підвищений попит на доставку;

бонуси та чайові.

За офіційними умовами Bolt, кур’єри можуть самостійно обирати графік, а чайові від клієнтів залишають собі повністю. У багатьох містах виплати здійснюються щотижня.

В оголошенні на OLX про набір кур’єрів для роботи з Bolt та Glovo у Києві також зазначено орієнтир від 25 000 до 80 000 грн на місяць. Однак це пропозиція роботодавця на платформі оголошень, а не офіційна гарантія доходу від Bolt.

Скільки грошей кур’єр віддає на податки

Окремо варто враховувати податки, якщо людина оформлена як фізична особа-підприємець. Наприклад, для ФОП третьої групи без сплати ПДВ у 2026 році діють такі ставки:

5% від доходу — єдиний податок;

1% від доходу — військовий збір;

1 902,34 грн на місяць — мінімальний ЄСВ.

Якщо кур’єр отримує 45 000 грн доходу за місяць, то єдиний податок становитиме 2 250 грн, а військовий збір — 450 грн. Разом із мінімальним ЄСВ обов'язкові платежі становитимуть 4 602,34 грн.

За такого сценарію після сплати податків залишиться 40 397,66 грн. Проте це ще не чистий прибуток: із цієї суми потрібно відняти витрати на пальне, ремонт, обслуговування транспорту та можливі комісії посередників.

Водночас не всі кур’єри працюють як ФОП третьої групи. Тому перед початком співпраці важливо з'ясувати, як саме оформлюють роботу, хто відповідає за податки та які утримання передбачені умовами договору.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що працівники можуть втратити 20% зарплати за певних умов. Це стосується випадків, коли роботодавець має законні підстави для зменшення виплат. Тому працівникам важливо знати, у яких ситуаціях частина заробітку може опинитися під загрозою.

Також Новини.LIVE повідомляли, як оплачують працю вчителів, які працюють одночасно у двох або більше закладах освіти. Розмір виплат залежить від педагогічного навантаження та умов роботи за сумісництвом. Водночас для таких працівників діють окремі правила обчислення заробітку.