Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Из-за отключения света украинцы могут лишиться части зарплаты, ведь работа останавливается, и работники сидят без дела. В этих обстоятельствах руководство имеет право платить меньше, чем обычно. Но оставлять людей совсем без денег они не имеют права. Известно, сколько именно должны получить украинцы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам труда.

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Когда могут объявить простой

Если на работе отключили свет и из-за этого невозможно работать, руководство имеет право объявить простой. Но тогда работодатель должен правильно его оформить. Он должен зафиксировать, что действительно нет возможности выполнять рабочие обязанности.

Сколько платят за время простоя

Даже если из-за отключения света работа остановилась, деньги за это время все равно должны выплатить. Как пояснили в Гоструда, во время простоя работник должен получать не менее двух третей своего должностного оклада или тарифной ставки. Например, если оклад составляет 15 000 гривен в месяц, то за полный месяц простоя должны начислить не менее 10 000, и не меньше.

Кто имеет право на двойную зарплату

Если работодатель попросил выйти на работу в ваш законный выходной, за этот день можно получить двойную оплату или дополнительный день отдыха. Как предусмотрено статьей 72 Трудового кодекса, работник и работодатель должны договориться, какой именно вариант компенсации выбрать. Для тех, кто получает почасовую или дневную оплату, действует двойная ставка.

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Если человек работает за оклад, размер доплаты зависит от того, превысила ли она месячную норму рабочего времени. Но эти правила действуют только в том случае, если выходной не является рабочим днем по графику.

Ранее Новини.LIVE писали, кому будут выплачивать доплату к зарплате в отопительный сезон. За восстановление электричества, тепла, воды, газа и железнодорожной инфраструктуры предусмотрена дополнительная выплата в размере 30 000 гривен в месяц. Деньги будут начисляться с ноября по март.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько могут заработать курьеры в ноябре. В вакансиях Glovo обещают до 75 000 гривен во Львове и до 60 000 гривен в Киеве, но реальный доход зависит от количества доставок и расходов. Курьерам также стоит учесть налоги, топливо и обслуживание транспорта.