Чому можуть скасувати пенсію за вислугу років у 2025 році — відповідь ПФУ

Пенсіонерка йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Якщо українці, які перебуваючи на пенсії вирішують працевлаштуватися, то повинні повідомляти про цей факт Пенсійний фонд України (ПФУ). Усе тому, що право на виплату пенсії або визначення її розміру залежить від того, працює пенсіонер, чи ні.

Про це розповіли у ПФУ.

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Так, пенсію за вислугу років українці можуть отримувати, якщо вийдуть на роботу, лише за певних умов.

"У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи", — підкреслили у Пенсійному фонді.

Як пояснили у держструктурі, у вчителя є право вийти на пенсію за вислугою років з досягненням певного віку та з необхідним стажем. Натомість в асистента вчителя відсутнє право на отримання такої пенсії.

Тобто, якщо українець був вчителем, скористався можливістю вийти на пенсію за вислугою років та повернувся на роботу на свою колишню посаду, ПФУ скасує нарахування пенсії.

Однак у людини все ж є можливість отримувати виплати, якщо вона на посаду, яка не передбачає вихід на пенсію за вислугою років, до прикладу, асистентом.

Що ще варто знати

В Україні громадянам, які продовжують ходити на роботу на пенсії, проіндексували виплати ще у квітні. Однак оновлені суми пенсіонери ще не отримали.

Усе тому, що перерахунок визначає розмір стажу, набутий станом на 1 березня, зокрема у січні-лютому 2025 року. Натомість в Державний реєстр загальнообов’язкового державного соцстрахування дані про сплату єдиного внеску за перший квартал цього року надійшли у травні.

Том лише у червні 2025 року українцям нарахують нові розміри пенсій.

Нагадаємо, у держслужбовців розмір пенсії складає 60% від колишньої зарплати. Водночас більшість українців можуть розраховувати тільки на 30% від доходу. Дізнавайтесь також, кому з українців виплачують лише 25% пенсії.