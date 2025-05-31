Пенсії авансом — хто в Україні може отримати виплати за пів року

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українські пенсіонери можуть скористатися законним правом на виплату Пенсійним фондом України (ПФУ) коштів за пів року наперед. Така можливість доступна за певних життєвих обставин.

Про це йдеться на порталі державних послуг "Дій".

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Коли ПФУ зобов'язаний виплатити пенсії авансом

Відповідно до статті т. 51 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", нарахування громадянам пенсій за шість місяців наперед надається у випадку виїзду громадян в іншу країну на постійне проживання.

Виплата коштів у разі рішення пенсіонера виїхати назавжди за кордон має відбутися через місяць після зняття з обліку за постійним місцем проживання. ПФУ зобов'язаний перерахувати шестикратну суму пенсії на банківський рахунок заявника.

"Пенсіонерам, які виїздять на постійне місце проживання за кордон пенсія за їх заявою може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання", — зазначають на порталі.

З огляду на це, на такий розмір пенсійної виплати мають право абсолютно всі українські громадяни, незалежно від наявності чи відсутності міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою.

Як пенсіонерам отримати виплати та що для цього потрібно

Громадяни, які мають намір вирушити за кордон і бажають отримати шість виплат авансом, повинні звернутися до відділення Пенсійного фонду.

Подати відповідну заяву на отримання послуги заявник може особисто, відправивши документи поштою (рекомендованим листом).

Пенсіонер має додати такий пакет документів:

копія паспорта для виїзду за кордон, де міститься інформація про виїзд на постійне проживання (паспорт іноземця/документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідка, де йдеться про зняття з реєстрації попереднього місця проживання.

Пенсійний фонд зобов'язаний розглянути відповідну заяву протягом 10 календарних днів.

Відмовити у наданні послуги можуть у випадку надання не всіх необхідних документів. У разі відмови у наданні послуги громадяни можуть звернутися зі скаргою до Окружного адміністративного суду.

Раніше ми розповідали, що низька заробітна плата громадян під час воєнного стану не матиме негативних наслідків на розмір майбутніх пенсій. В країні діють зміни, що дозволяють не брати до уваги місяці доходу, які припали на час воєнного стану.

Також повідомляли про можливість збереження нарахування страхового стажу під час війни. Для уникнення втрати стажу можна сплачувати добровільні пенсійні внески самостійно. коп