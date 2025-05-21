Пенсії у 2025 році — кому гарантують виплату у 60% від розміру зарплати

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі категорії громадян зможуть претендувати на заслуженому відпочинку на пенсійну виплату у розмірі 60% від суми заробітної плати. Тоді як більшість українців отримують пенсію у розмірі 30% від зарплати.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як повідомляють у ПФУ, на значно вищий розмір пенсії зможуть розраховувати державні службовці. Це передбачено законом №889 "Про держслужбу" від 10 грудня 2015 року. Механізм призначення виплат для такої категорії громадян регулюють норми закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Так, пенсію держслужбовцям призначають з дати звернення, проте не раніше дня, коли виникло таке право, у розмірі 60% суми їхньої зарплати, куди входять всі види оплати праці, з чого було сплачувався єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування.

Тоді як громадянам, які на момент оформлення пенсії не були державними службовцями — у розмірі зарплати чинного працюючого держслужбовця певної посади та рангу за останнім місцем роботи на службі разом з усіма видами оплати праці, з чого сплачувався ЄСВ.

Права у питанні пенсійних виплат такої категорії осіб дещо скоротили, оскільки раніше держслужбовцям виплачували пенсію, розмір якої становив 90% частки зарплати.

Правила призначення пенсійних виплат

Пенсію державним службовцям призначають у разі, якщо станом на початок травня 2016 року:

вдалося накопичити мінімум десять років страхового стажу на посадах відповідних категорій посад державної служби, що визначені у законі №3723 та уряду, та станом на вищезазначену дату перебували на посаді держслужбовця;

змогли накопичити щонайменше 20 років стажу на посадах держслужби, без прив'язки до факту роботи на вищезазначену дату.

Право на пенсійну виплату за наявності страхового стажу, що необхідний для пенсії за віком у мінімальному розмірі та необхідного стажу державної служби, мають:

чоловіки, які досягнули вікового порогу у 62 роки;

жінки, які досягнули пенсійного віку за статтею 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зарплата держслужбовця державного органу, що пройшов класифікацію посад держслужби, складається з:

посадового окладу;

надбавки за ранг державного службовця;

надбавки за вислугу років;

місячної/квартальної премії;

компенсації за додаткові навантаження чи компенсації за вакантною посадою;

матеріальної допомоги, що виплачують, коли надають оплачувану відпустку;

грошової допомоги на соціально-побутові питання;

інших доплат, передбачених законодавством.

Зокрема, розмір надбавки до окладів державних службовців залежить від рангів. А саме:

для першого рангу — 1000 грн;

для другого рангу — 900 грн;

для третього рангу — 800 грн;

для четвертого рангу — 700 грн;

для п'ятого рангу — 600 грн;

для шостого рангу — 500 грн;

для сьомого рангу — 400 грн;

для восьмого рангу — 300 грн;

для дев'ятого рангу — 200 грн.

На початку 2025 року повідомлялося, що середня зарплата в Україні у держслужбовців становить 62 тис. грн.

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