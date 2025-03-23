Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам — коли надійдуть гроші

Жінка працює за комп'ютером. Фото: Freepik

З 1 квітня в Україні відбудеться перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку. Однак Пенсійний фонд виплатить оновлені суми значно пізніше.

Відповідне питання прописане у ст. 42 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Згідно із законом, передбачається перерахунок пенсії особам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, однак не всім.

Зазначається, що пенсії фахівці ПФУ перерахують тим громадянам, які станом на 1 березня поточного року мають рівно два роки додаткового страхового стажу після виходу на пенсію. Також перерахунок торкнеться тих, хто має менш ніж два роки стажу, однак від дати призначення чи попереднього перегляду минуло понад два роки.

Під час нового обрахунку будуть брати до уваги заробіток, який використовували під час призначення пенсії, або ж дохід, який громадянин отримував на роботі після призначення пенсії. Це буде залежати від доцільності.

За інформацією уряду, в Україні налічується 2,8 млн працюючих пенсіонерів, у яких розмір середньої пенсії дорівнює 6,3 тис. грн, однак квітневий перерахунок охопить тільки 629 тис. осіб.

Чому пенсіонери не отримають нові суми з 1 квітня

Пенсійний фонд виплатить оновлені суми не з 1 квітня, а значно пізніше.

Право на здійснення відповідного перерахунку визначає розмір стажу, набутий станом на 1 березня, зокрема у січні-лютому 2025 року. Тоді як Державний реєстр загальнообов’язкового державного соцстрахування отримає дані про сплату єдиного внеску за перший квартал цього року у травні, тому насправді працюючі пенсіонери матимуть фактично право на перерахунок у травні.

І лише у червні 2025 року українцям надійдуть нові розміри пенсійних виплат. При цьому суми будуть складатися з доплат за попередні два місяці.

Відповідний перерахунок буде здійснено без необхідності додаткового звернення громадян до Пенсійного фонду.

Раніше повідомлялося, що не всім пенсіонерам, яким більш ніж 70 років, призначать "доплати за вік". Така ініціатива не поширюється на громадян, у яких високі пенсійні виплати.

Також ми писали, що українці за кордоном можуть розраховувати на зарахування страхового стажу за кордоном. Зокрема, таким правом наділені те, хто мешкає в Естонії, Болгарії, Іспанії, Латвії, Литві, Польщі, Португалії, Словаччині та Чехії.