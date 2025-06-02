Почему могут отменить пенсию за выслугу лет в 2025 году — ответ ПФУ

Пенсионерка идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если украинцы, которые находясь на пенсии решают трудоустроиться, то должны сообщать об этом факте Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Все потому, что право на выплату пенсии или определение ее размера зависит от того, работает пенсионер или нет.

Об этом рассказали в ПФУ.

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Так, пенсию за выслугу лет украинцы могут получать, если выйдут на работу, только при определенных условиях.

"В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Как пояснили в госструктуре, у учителя есть право выйти на пенсию по выслуге лет с достижением определенного возраста и с необходимым стажем. Зато у ассистента учителя отсутствует право на получение такой пенсии.

То есть, если украинец был учителем, воспользовался возможностью выйти на пенсию по выслуге лет и вернулся на работу на свою прежнюю должность, ПФУ отменит начисление пенсии.

Однако у человека все же есть возможность получать выплаты, если он на должность, которая не предусматривает выход на пенсию по выслуге лет, к примеру, ассистентом учителя.

Что еще стоит знать

В Украине гражданам, которые продолжают ходить на работу на пенсии, проиндексировали выплаты еще в апреле. Однако обновленные суммы пенсионеры еще не получили.

Все потому, что перерасчет определяет размер стажа, приобретенный по состоянию на 1 марта, в частности в январе-феврале 2025 года. Но в Государственный реестр общеобязательного государственного соцстрахования данные об уплате единого взноса за первый квартал этого года поступили в мае.

Поэтому только в июне 2025 года украинцам начислят новые размеры пенсий.

Напомним, у госслужащих размер пенсии составляет 60% от прежней зарплаты. В то же время большинство украинцев могут рассчитывать только на 30% от дохода. Узнавайте также, кому из украинцев выплачивают только 25% пенсии.