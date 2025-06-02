Пенсії в Україні — хто з українців отримає на руки лише 25% законної виплати

Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

Українське законодавство передбачає особливий підхід у виплатах громадянам похилого віку, які перебувають на повному державному утриманні у спеціалізованих закладах. За умови наявності непрацездатних членів сім'ї у таких осіб — їм особисто виплачується тільки 25% від пенсійної виплати.

Про це повідомляється на порталі державних послуг "Дія".

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Детальніше про виплату 25% пенсії

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсіонери, які перебувають на повному держутриманні та мають непрацездатних членів родини, які перебувають на їх утриманні, мають право лише на чверть власної пенсії. Тоді як решту виплати надають непрацездатним членам сім'ї та закладу, де перебуває громадянин.

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"Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 відсотків призначеної пенсії", — йдеться у поясненні.

Зокрема, якщо у пенсіонера на повному держутриманні є непрацездатні члени сім'ї, яких утримує, пенсія виплачується в такому порядку:

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25% пенсії — самому пенсіонерові;

решта частина пенсії, проте не більш ніж 50% пенсії — зазначеним членам сім'ї.

Решту суми пенсії Пенсійний фонд перераховує установі, де перебуває пенсіонер на повному держутриманні. Гроші зараховують на банківські рахунки установи понад бюджетні асигнування і спрямовують тільки на цілі покращення умов проживання пенсіонерів у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Якщо йдеться про дітей-сиріт, то за період перебування на повному держутриманні пенсія у зв'язку з втратою годувальника має бути виплачена в повному розмірі та перерахована на особисті банківські рахунки.

Іншим дітям, які перебувають на повному держутриманні, виплачують 50% призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника та перераховують на особисті банківські рахунки, а решту забирає установа.

Виплату пенсії здійснюють з 1 числа місяця, що настає за місяцем, коли пенсіонера зарахували на повне держутримання.

Які необхідні документи для виплати

Громадяни мають подати до Пенсійного фонду заяву на отримання послуги. Це можна зробити як особисто, так і через законного представника:

відправивши документи поштою (рекомендованим листом);

заповнивши відповідну заяву на отримання послуги онлайн на порталі ПФУ.

Потрібно загалом подати такі документи:

паспорт громадянина (копія);

ідентифікаційний код (копія);

довідку про реєстрацію місця проживання особи, передбачену урядовою постановою №207 від 2 березня 2016 року;

документ про належність до непрацездатних членів сім’ї, зазначених у частині другій ст. 36 закону №1058;

документ про перебування на утриманні непрацездатних членів родини, передбачений п. 2.11 розділу другого Порядку №22-1.

Раніше ми розповідали, що держслужбовці отримують пенсію у розмірі 60% від колишньої заробітної плати. Тоді як більшість українців можуть розраховувати тільки на 30% від доходу.

Також повідомляли, що рідним загиблих військових встановлюють пенсію з втрати годувальника у різних розмірах. Зокрема, суму у 70% від його грошового забезпечення надається батькам, дружинам/чоловікам.