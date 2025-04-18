Виплати для курсантів у 2025 році — коли точно зросте грошове забезпечення

Вже з 1 травня — кому з українців почнуть платити більше
Грошове забезпечення курсантів українських вищих військових навчальних закладів зросте у 2025 році. Вони почнуть отримувати не 2,3 тис., а 8 тис. грн.
Про це заявив у Верховній Раді України (ВРУ) 18 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Грошове забезпечення курсантів — коли оновляться виплати
За словами Шмигаля, уряд вже прийняв відповідну постанову про збільшення виплат курсантам з 1 травня.
"Вона підписана, опублікована. Постанова, якщо ми зараз її прийняли, почне працювати з 1 травня", — сказав прем'єр-міністр.
Отже, курсантам нараховуватимуть:
- стипендію у розмірі 8 тис. грн;
- 20 тис. грн тим, хто на відмінно навчається на випускному курсі;
- 20 тис. грн під час практики.
Що ще варто знати
Кабмін України 15 квітня підтримав постанову, за якою кожен військовослужбовець отримав право самостійно визначити, хто отримуватиме його грошове забезпечення, якщо він потрапить в полон. Для цього боєць має написати особисте розпорядження та засвідчити його в командира або у нотаріуса.
У Міністерстві оборони також уточнили, що нововведення стосуються виплат військовим, які потрапили в полон, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах, або вважаються зниклими безвісти.
Раніше ми розповідали, що в Офісі президента (ОП) звернули увагу на мізерні виплати військовим на лікуванні. Заступниця керівника ОП Ірина Верещук зауважила, що нарахування у 650 грн "є незаконним і неправильним".
Також нагадаємо, скільки виплачують сім'ї загиблого на фронті захисника та хто саме може отримати гроші від держави.
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