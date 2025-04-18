Виплати для курсантів у 2025 році — коли точно зросте грошове забезпечення

Курсанти одного з військових інститутів в Україні. Фото: УНІАН

Грошове забезпечення курсантів українських вищих військових навчальних закладів зросте у 2025 році. Вони почнуть отримувати не 2,3 тис., а 8 тис. грн.

Про це заявив у Верховній Раді України (ВРУ) 18 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама

Читайте також:

Грошове забезпечення курсантів — коли оновляться виплати

За словами Шмигаля, уряд вже прийняв відповідну постанову про збільшення виплат курсантам з 1 травня.

"Вона підписана, опублікована. Постанова, якщо ми зараз її прийняли, почне працювати з 1 травня", — сказав прем'єр-міністр.

Отже, курсантам нараховуватимуть:

стипендію у розмірі 8 тис. грн;

20 тис. грн тим, хто на відмінно навчається на випускному курсі;

20 тис. грн під час практики.

Що ще варто знати

Кабмін України 15 квітня підтримав постанову, за якою кожен військовослужбовець отримав право самостійно визначити, хто отримуватиме його грошове забезпечення, якщо він потрапить в полон. Для цього боєць має написати особисте розпорядження та засвідчити його в командира або у нотаріуса.

У Міністерстві оборони також уточнили, що нововведення стосуються виплат військовим, які потрапили в полон, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах, або вважаються зниклими безвісти.

Раніше ми розповідали, що в Офісі президента (ОП) звернули увагу на мізерні виплати військовим на лікуванні. Заступниця керівника ОП Ірина Верещук зауважила, що нарахування у 650 грн "є незаконним і неправильним".

Також нагадаємо, скільки виплачують сім'ї загиблого на фронті захисника та хто саме може отримати гроші від держави.