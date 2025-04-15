Виплати сім'ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули — як змінилися правила

Купюри по 500 гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні зміняться правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули. Кабінет міністрів 15 квітня 2025 року вніс правки до двох постанов.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді України (ВРУ) Тарас Мельничук.

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Виплати сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули — що змінилося

Так, відтепер грошове забезпечення щомісяця нараховуватимуть особі, яку військовий вказав у своєму розпорядженні. Суму, яку їй виплачуватимуть, розраховуватимуть з урахуванням:

індексації;

змін у вислузі років;

актуального грошового забезпечення.

У розпорядженні захисник вказує, кому та що виплачувати, якщо з ним щось станеться. У документі потрібно написати:

ініціали та дані одержувача;

обсяг виплат;

підпис військового (засвідчується уповноваженою особою).

Це розпорядження має зберігатися в особовій справі військового. Документ можна замінити або взагалі скасувати.

Які виплати має отримати сім'я полоненого

Українським військовослужбовцям, яких узяли в полон російські окупанти, продовжує надходити грошове забезпечення. Його розмір складається з:

посадового окладу за останнім місцем служби;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру.

Ці виплати може отримувати родина військовополоненого. До того ж сім'ї мають нарахувати додаткову допомогу у 100 тис. грн.

Нагадаємо, які виплати надаються у ЗСУ для того, щоби захисники розв'язали свої соціально-побутові питання. Допомогу можна отримати раз на рік.

Також ми розповідали, скільки виплачують сім'ї загиблого на фронті захисника та хто саме може отримати гроші від держави.