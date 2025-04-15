Виплати сім'ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули — як змінилися правила

Виплати сім'ям військовополонених — що змінилося у 2025 році
В Україні зміняться правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули. Кабінет міністрів 15 квітня 2025 року вніс правки до двох постанов.
Про це написав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді України (ВРУ) Тарас Мельничук.
Виплати сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули — що змінилося
Так, відтепер грошове забезпечення щомісяця нараховуватимуть особі, яку військовий вказав у своєму розпорядженні. Суму, яку їй виплачуватимуть, розраховуватимуть з урахуванням:
- індексації;
- змін у вислузі років;
- актуального грошового забезпечення.
У розпорядженні захисник вказує, кому та що виплачувати, якщо з ним щось станеться. У документі потрібно написати:
- ініціали та дані одержувача;
- обсяг виплат;
- підпис військового (засвідчується уповноваженою особою).
Це розпорядження має зберігатися в особовій справі військового. Документ можна замінити або взагалі скасувати.
Які виплати має отримати сім'я полоненого
Українським військовослужбовцям, яких узяли в полон російські окупанти, продовжує надходити грошове забезпечення. Його розмір складається з:
- посадового окладу за останнім місцем служби;
- окладу за військовим званням;
- надбавки за вислугу років;
- інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру.
Ці виплати може отримувати родина військовополоненого. До того ж сім'ї мають нарахувати додаткову допомогу у 100 тис. грн.
Нагадаємо, які виплати надаються у ЗСУ для того, щоби захисники розв'язали свої соціально-побутові питання. Допомогу можна отримати раз на рік.
Також ми розповідали, скільки виплачують сім'ї загиблого на фронті захисника та хто саме може отримати гроші від держави.
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