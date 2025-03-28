Грошове забезпечення курсантів — чи зростуть виплати у 2025 році

Курсанти на шикуванні. Фото: УНІАН

Курсантам військових вишів в Україні, ймовірно, не підвищать розмір грошового забезпечення з березня 2025 року, як планувалося раніше. Станом на зараз їм продовжують виплачувати 2 350 грн.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, проєкт постанови щодо підвищення виплат для курсантів лише готується урядом.

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Інформацію народним обранцям у Верховній Раді надала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. За її словами, розмір грошового забезпечення курсантів у березні залишиться без змін. При цьому представниця Міноборони не озвучила конкретних термінів щодо погодження урядової постанови про підвищення виплат.

"Президент обіцяв, що виплати зростуть вже з березня. А уряд тільки готує постанову", — зазначив Гончаренко у своєму повідомленні.

Зауважимо, що наразі курсанти військових закладів щомісяця отримують по 2 350 гривень.

Як мають зрости виплати у курсантів

Наприкінці грудня 2024 року заступник міністра оборони України Сергій Мельник на зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного заявив, що їхнє грошове забезпечення зміниться з березня 2025 року. Так, за його словами, курсантам 1-2 курсів виплачуватимуть по 8 тис. грн. Сума прив'язана до мінімальної зарплати, тож зростатиме у відповідному коефіцієнті.

"Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", — сказав він тоді.

Що ще варто знати

У квітні 2025 року усі військовослужбовці гарантовано отримають від держави 20,13 тис. грн грошового забезпечення. Захисники також мають право на індивідуальні доплати, однак вони залежать від:

військового звання;

посади військовослужбовця;

вислуги бійця.

Також можлива індексація виплат у 2025 році. Виплата додаткових сум завдяки індексації має здійснюватися за рахунок джерел, з яких відбувається фінансування.

Нагадаємо, українським військовослужбовцям виплачують додаткову грошову допомогу на лікування серйозних хвороб. До переліку входять онкологічні захворювання, туберкульоз, вірусний гепатит та ВІЛ/СНІД.

Також ми писали, на яких умовах бійцям надають додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн. Таку суму нараховують не усім захисникам, які стримують навалу російських окупантів на фронті.