Грошове забезпечення курсантів — чи зростуть виплати у 2025 році

Виплати курсантам військових вишів — коли зростуть суми
Курсантам військових вишів в Україні, ймовірно, не підвищать розмір грошового забезпечення з березня 2025 року, як планувалося раніше. Станом на зараз їм продовжують виплачувати 2 350 грн.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, проєкт постанови щодо підвищення виплат для курсантів лише готується урядом.
Оновлення виплат курсантам — що відомо
Інформацію народним обранцям у Верховній Раді надала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. За її словами, розмір грошового забезпечення курсантів у березні залишиться без змін. При цьому представниця Міноборони не озвучила конкретних термінів щодо погодження урядової постанови про підвищення виплат.
"Президент обіцяв, що виплати зростуть вже з березня. А уряд тільки готує постанову", — зазначив Гончаренко у своєму повідомленні.
Зауважимо, що наразі курсанти військових закладів щомісяця отримують по 2 350 гривень.
Як мають зрости виплати у курсантів
Наприкінці грудня 2024 року заступник міністра оборони України Сергій Мельник на зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного заявив, що їхнє грошове забезпечення зміниться з березня 2025 року. Так, за його словами, курсантам 1-2 курсів виплачуватимуть по 8 тис. грн. Сума прив'язана до мінімальної зарплати, тож зростатиме у відповідному коефіцієнті.
"Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", — сказав він тоді.
Що ще варто знати
У квітні 2025 року усі військовослужбовці гарантовано отримають від держави 20,13 тис. грн грошового забезпечення. Захисники також мають право на індивідуальні доплати, однак вони залежать від:
- військового звання;
- посади військовослужбовця;
- вислуги бійця.
Також можлива індексація виплат у 2025 році. Виплата додаткових сум завдяки індексації має здійснюватися за рахунок джерел, з яких відбувається фінансування.
Нагадаємо, українським військовослужбовцям виплачують додаткову грошову допомогу на лікування серйозних хвороб. До переліку входять онкологічні захворювання, туберкульоз, вірусний гепатит та ВІЛ/СНІД.
Також ми писали, на яких умовах бійцям надають додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн. Таку суму нараховують не усім захисникам, які стримують навалу російських окупантів на фронті.
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