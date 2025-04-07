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Виплати у разі загибелі військового — про що попередили українців

7 квітня 2025 15:12
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Виплати за загиблого на фронті — хто точно отримає грошову допомогу
Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні сім'ям загиблих на фронті захисників надають матеріальну підтримку, виплата якої є гарантована державою. Оформити допомогу можна впродовж трьох років, однак громадян закликають із цим не зволікати. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони України

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Українцям, зокрема, роз'яснили офіційну процедуру виплати грошового забезпечення, яке мав отримати воїн, але не встиг через свою загибель або з причини зникнення безвісти. Так, згідно з чинним наказом Міноборони "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам", родичам загиблого можуть нарахувати такі виплати:

  • щомісячне грошове забезпечення, яке нараховувалося до дати загибелі або визнання безвісти зниклим;
  • додаткову винагороду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №168;
  • допомогу на оздоровлення, якщо боєць не скористався нею раніше;
  • одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;
  • компенсацію за невикористані дні відпустки;
  • відшкодування витрат на поховання, ритуальні послуги та встановлення надгробка.
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Які виплати нададуть родині загиблого бійця. Скриншот: Міністерство оборони

Виплати розпочинаються після того, як командир військової частини, у якій перебував загиблий захисник, підпише відповідний наказ. Ініціювати нарахування повинні родичі або законні спадкоємці військовослужбовця. Так, вони мають підготувати заяву до командира частини, у якій треба зазначити персональні рахунки для зарахування коштів. На виплати можуть розраховувати:

  • чоловік або дружина загиблого військовослужбовця;
  • повнолітні діти, які проживали разом із ним, або законні представники неповнолітніх дітей чи осіб з інвалідністю;
  • батьки.
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Хто з родини загиблого бійця може претендувати на його виплати. Скриншот: Міністерство оборони

Якщо особи попередньої черги відсутні, право на виплату отримує наступна черга. У разі наявності кількох осіб в одній черзі — суму розділять між ними 50 на 50. Якщо жодна з категорій не представлена, виплату отримають спадкоємці за законом.

Важливо пам’ятати, що документи для отримання виплат необхідно подати не пізніше трьох років з дня смерті військовослужбовця або з моменту набрання чинності рішенням суду про визнання його безвісти зниклим чи померлим. Якщо зробити це пізніше — виплат не буде, навіть якщо родичі матимуть це право.

"Закликаємо не зволікати з поданням необхідних документів — це не лише право, а й спосіб вшанувати пам’ять загиблого та отримати реальну підтримку в складний період", — підкреслив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Що ще варто знати 

Восени 2024 року Кабмін України встановив нові виплати для родин загиблих військовослужбовців. Згідно з рішенням уряду, якщо боєць загинув або отримав поранення під час служби, але не під час бойових дій, тоді його рідним виплатять допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів. Якщо ж військовий отримав смертельне поранення на фронті під час бойових дій, його родина отримає 15 мільйонів гривень

Раніше ми розповідали, що мобілізованим у 2025 році українцям виплачують одноразову грошову допомогу. Так, у Києві розмір виплат становить 50 тис. грн. 

Також ми писали, як часто військовослужбовцям виплачують грошову допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Про важливі нюанси розповіли в Міноборони. 

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