Виплати за загиблого на фронті — хто точно отримає грошову допомогу

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні сім'ям загиблих на фронті захисників надають матеріальну підтримку, виплата якої є гарантована державою. Оформити допомогу можна впродовж трьох років, однак громадян закликають із цим не зволікати.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Українцям, зокрема, роз'яснили офіційну процедуру виплати грошового забезпечення, яке мав отримати воїн, але не встиг через свою загибель або з причини зникнення безвісти. Так, згідно з чинним наказом Міноборони "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам", родичам загиблого можуть нарахувати такі виплати:

щомісячне грошове забезпечення, яке нараховувалося до дати загибелі або визнання безвісти зниклим;

додаткову винагороду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №168;

допомогу на оздоровлення, якщо боєць не скористався нею раніше;

одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;

компенсацію за невикористані дні відпустки;

відшкодування витрат на поховання, ритуальні послуги та встановлення надгробка.

Які виплати нададуть родині загиблого бійця. Скриншот: Міністерство оборони

Виплати розпочинаються після того, як командир військової частини, у якій перебував загиблий захисник, підпише відповідний наказ. Ініціювати нарахування повинні родичі або законні спадкоємці військовослужбовця. Так, вони мають підготувати заяву до командира частини, у якій треба зазначити персональні рахунки для зарахування коштів. На виплати можуть розраховувати:

чоловік або дружина загиблого військовослужбовця;

повнолітні діти, які проживали разом із ним, або законні представники неповнолітніх дітей чи осіб з інвалідністю;

батьки.

Хто з родини загиблого бійця може претендувати на його виплати. Скриншот: Міністерство оборони

Якщо особи попередньої черги відсутні, право на виплату отримує наступна черга. У разі наявності кількох осіб в одній черзі — суму розділять між ними 50 на 50. Якщо жодна з категорій не представлена, виплату отримають спадкоємці за законом.

Важливо пам’ятати, що документи для отримання виплат необхідно подати не пізніше трьох років з дня смерті військовослужбовця або з моменту набрання чинності рішенням суду про визнання його безвісти зниклим чи померлим. Якщо зробити це пізніше — виплат не буде, навіть якщо родичі матимуть це право.

"Закликаємо не зволікати з поданням необхідних документів — це не лише право, а й спосіб вшанувати пам’ять загиблого та отримати реальну підтримку в складний період", — підкреслив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Що ще варто знати

Восени 2024 року Кабмін України встановив нові виплати для родин загиблих військовослужбовців. Згідно з рішенням уряду, якщо боєць загинув або отримав поранення під час служби, але не під час бойових дій, тоді його рідним виплатять допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів. Якщо ж військовий отримав смертельне поранення на фронті під час бойових дій, його родина отримає 15 мільйонів гривень

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