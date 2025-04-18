Выплаты для курсантов в 2025 году — когда точно вырастет денежное обеспечение

Курсанты одного из военных институтов в Украине. Фото: УНИАН

Денежное обеспечение курсантов украинских высших военных учебных заведений увеличится. Они начнут получать не 2,3 тыс., а 8 тыс. грн.

Об этом заявил в Верховной Раде Украины (ВРУ) 18 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, правительство уже приняло соответствующее постановление об увеличении выплат курсантам с 1 мая.

"Оно подписано, опубликовано. Постановление, если мы сейчас его приняли, заработает с 1 мая", — сказал премьер-министр.

Таким образом, курсантам будут начислять:

стипендию в размере 8 тыс. грн;

20 тыс. грн тем, кто на отлично учится на выпускном курсе;

20 тыс. грн во время практики.

Что еще стоит знать

Кабмин Украины 15 апреля поддержал постановление, по которому каждый военнослужащий получил право самостоятельно определить, кто будет получать его денежное обеспечение, если он попадет в плен. Для этого боец должен написать личное распоряжение и заверить его у командира или у нотариуса.

В Министерстве обороны также уточнили, что нововведения касаются выплат военным, которые попали в плен, являются заложниками, интернированными в нейтральных государствах, или считаются пропавшими без вести.

Ранее мы рассказывали, что в Офисе президента (ОП) обратили внимание на мизерные выплаты военным на лечении. Так, заместитель руководителя ОП Ирина Верещук отметила, что начисление в 650 грн "является незаконным и неправильным".

Также напомним, сколько выплачивают семье погибшего на фронте защитника и кто именно может получить деньги от государства.