Грошове забезпечення у ЗСУ — як можуть змінитися виплати бійців на лікуванні

Купюри по 500 гривень. Фото: УНІАН

В Україні існує поширена практика, коли поранених захисників, які перебувають на лікуванні, виводять поза штат військової частини. Тоді бійці втрачають змогу не тільки забезпечувати фінансово свої родини, а й пройти якісну реабілітацію, оскільки розмір їхнього грошового забезпечення становить усього 650 грн на місяць.

Тим часом заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук розповіла у своєму Telegram-каналі про те, чи планує уряд виправити цю ситуацію.

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Що відомо

За її словами, Міністерству оборони потрібно видати належні відомчі розʼяснення щодо дотримання Закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей".

"Часто трапляється, що поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, не отримують матеріальне забезпечення в повному обсязі. Тобто отримують 650 грн замість щонайменше 20 100 грн. Це незаконно та неправильно", — підкреслила вона.

Скільки платять військовим поза штатом

Раніше у Міноборони вже пояснювали, що розмір грошового забезпечення захисників поза штатом залежить від того, яку зарплату вони отримували на своїх попередніх посадах. Але таку суму нараховують не більше, ніж два місяці.

Військові, які отримали поранення на фронті, після чого представники військово-лікарської комісії (ВЛК) визнали їх непридатними до служби, але зобов'язали пройти переогляд через пів року — рік, впродовж двох місяців з часу виведення поза штат (без періоду відпустки/лікування) отримають грошове забезпечення (без винагороди) у розмірі за останніми займаними ними посадами.

Надалі і до завершення перебування у розпорядженні командирів, захисникам мають нараховувати:

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

додаткову винагороду у 20 100 грн.

Нагадаємо, що в Україні запрацював проєкт від Міноборони, в рамках якого юнакам від 18 до 24 років пропонують вступити до армії, підписавши контракт.

Також ми писали, на які розміри грошового забезпечення зможуть розраховувати українські військові з 2025 року. Дехто з військовослужбовців зможе заробляти більше.