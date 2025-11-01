Грошова допомога переселенцям — скільки вони отримуватимуть у листопаді

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

Громадяни, які через повномасштабну війну з РФ вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), продовжують отримувати грошову допомогу на проживання від держави. Відомо, скільки грошей їм заплатять у листопаді.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Виплати для ВПО у листопаді

В Україні переселенцям, як інформували у Пенсійному фонді, платитимуть:

дві тисячі гривень — дорослим громадянам;

три тисячі гривень — дітям та особам з інвалідністю.

Працездатні особи, яким держава надаватиме фінансову допомогу три місяці, після отримання виплат мають:

працевлаштуватися;

зареєструватися як ФОП;

стати на облік у центрі зайнятості.

Якщо ці вимоги не виконати, виплати скасовуються.

Як ВПО оформити допомогу

Переселенці можуть обрати один із двох способів:

подати заявку онлайн — у мобільному застосунку "Дія";

подати заявку офлайн — у ЦНАПах, відділах соцзахисту чи в органах місцевої влади.

Оформляється допомога з паспортом, довідкою ВПО та свідоцтвом про народження дитини. Грошові виплати надходять на картку єПідтримка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно у Пенсійному фонді попередили, що ВПО, якщо хочуть зберегти виплати, повинні надати інформацію про всі зміни в обставинах, що впливають на право щодо їх отримання (зокрема, йдеться про зміну прізвища, імені, по батькові, зміну місця проживання чи реєстрації, оформлення нового паспорта, виїзд за кордон). Ці дані потрібно передати ПФУ.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН забезпечить виплатами частину переселенців. Грошова підтримка розрахована на 3 місяці, загалом ВПО зможуть отримати понад 10 тисяч гривень.

Також ми розповідали, що з’явилася безкоштовна послуга для переселенців в Україні. Експериментальний проєкт запровадили у МОЗ.