Выплаты ВПЛ в ноябре — сколько получат украинцы

Выплаты ВПЛ в ноябре — сколько получат украинцы

Дата публикации 1 ноября 2025 08:45
обновлено: 09:03
Денежная помощь переселенцам — сколько они будут получать в ноябре
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

Граждане, которые из-за полномасштабной войны с РФ вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), продолжают получать денежную помощь на проживание от государства. Известно, сколько денег им заплатят в ноябре.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Выплаты для ВПЛ в ноябре

В Украине переселенцам, как информировали в Пенсионном фонде, будут платить:

  • две тысячи гривен — взрослым гражданам;
  • три тысячи гривен — детям и людям с инвалидностью.

Трудоспособные граждане, которым государство будет оказывать финансовую помощь три месяца, после получения выплат должны:

  • трудоустроиться;
  • зарегистрироваться как ФЛП;
  • стать на учет в центре занятости.

Если эти требования не выполнить, выплаты отменяются.

Как ВПЛ оформить помощь

Переселенцы могут выбрать один из двух способов:

  • подать заявку онлайн — в мобильном приложении "Дія";
  • подать заявку офлайн — в ЦНАПах, отделах соцзащиты или в органах местной власти.

Оформляется помощь с паспортом, справкой ВПЛ и свидетельством о рождении ребенка. Денежные выплаты поступают на карту єПидтримка.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно в Пенсионном фонде предупредили, что ВПЛ, если хотят сохранить выплаты, должны предоставить информацию обо всех изменениях в обстоятельствах, влияющих на право на их получение (в частности, речь идет об изменении фамилии, имени, отчества, изменении места жительства или регистрации, оформление нового паспорта, выезд за границу). Эти данные нужно передать ПФУ.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН обеспечит выплатами часть переселенцев. Денежная поддержка рассчитана на 3 месяца, в целом ВПЛ смогут получить более 10 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что появилась бесплатная услуга для переселенцев в Украине. Экспериментальный проект ввели в Минздраве.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
