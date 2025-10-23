Виплати у жовтні — де і кому доступна фінансова допомога від УВКБ ООН

Грошова допомога УВКБ ООН — хто має право та список документів
Жителі однієї з громад можуть оформити фінансову допомогу за програмою, яку реалізують благодійний фонд "Право на захист" та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). В її рамках громадяни, які були вимушені залишити свої оселі через небезпеку, отримають виплати на три місяці.
Про це йдеться у публікації пресслужби УВКБ ООН у Telegram-каналі.
Де і кому доступна фінансова допомога від УВКБ ООН
Громадяни, які переїхали з небезпечних населених пунктів у Боромлянську громаду на Сумщині, зможуть отримати необхідну фінансову підтримку.
БФ "Право на захист" оголосив відповідну реєстрацію, адже мобільна бригада працюватиме в цій громаді 23 жовтня. Право подати заявку на фіндопомогу мають ті, хто підпадатиме під певні правила.
Звернутися за грошовою допомогою можуть:
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО), яким довелося виїхати з населених пунктів, де була оголошена обовʼязкова евакуація, не більш ніж пів року тому.
- Громадяни, які після виїзду із вищевказаної громади повернулися на стару адресу проживання не більші ніж шість місяців тому.
- Українці, які після початку повномасштабної війни виїхали за кордон, однак нині повернулися до громади.
Важливим є те, що вищевказані громадяни не отримували подібну фіндопомогу в інших установах останні три місяці. Також ключовим фактором є низький дохід.
Необхідно мати одну з категорій вразливостей:
- у родині є тільки один з батьків (або батько, або мати) з одним чи більше неповнолітніми дітьми або з особами похилого віку (від 55 років);
- у родині є лише одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років) або така особа має одну чи кілька дітей віком до 18 років;
- у родині є особи з особливими потребами: наявна група інвалідності, хронічні хвороби.
Розмір фіндопомоги та як отримати
Розмір фінансової допомоги становитиме 3,6 тис. грн на особу в родині на місяць, тобто загалом — 10,8 тис. грн на людину за три місяці.
Записатися в чергу для прийому у с. Боромля на 23 жовтня 2025 (четвер) можна за номером телефону 063 182 68 38.
З собою потрібно обов’язково мати деякі документи. А саме:
- паспорт/документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- довідку внутрішньо переміщеної особи;
- номер банківського рахунку.
"Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я)", — повідомляють організатори.
