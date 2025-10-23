Виплати у жовтні — де і кому доступна фінансова допомога від УВКБ ООН

Жінка з дітьми. Фото: УНІАН

Жителі однієї з громад можуть оформити фінансову допомогу за програмою, яку реалізують благодійний фонд "Право на захист" та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). В її рамках громадяни, які були вимушені залишити свої оселі через небезпеку, отримають виплати на три місяці.

Про це йдеться у публікації пресслужби УВКБ ООН у Telegram-каналі.

Де і кому доступна фінансова допомога від УВКБ ООН

Громадяни, які переїхали з небезпечних населених пунктів у Боромлянську громаду на Сумщині, зможуть отримати необхідну фінансову підтримку.

БФ "Право на захист" оголосив відповідну реєстрацію, адже мобільна бригада працюватиме в цій громаді 23 жовтня. Право подати заявку на фіндопомогу мають ті, хто підпадатиме під певні правила.

Звернутися за грошовою допомогою можуть:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), яким довелося виїхати з населених пунктів, де була оголошена обовʼязкова евакуація, не більш ніж пів року тому. Громадяни, які після виїзду із вищевказаної громади повернулися на стару адресу проживання не більші ніж шість місяців тому. Українці, які після початку повномасштабної війни виїхали за кордон, однак нині повернулися до громади.

Важливим є те, що вищевказані громадяни не отримували подібну фіндопомогу в інших установах останні три місяці. Також ключовим фактором є низький дохід.

Необхідно мати одну з категорій вразливостей:

у родині є тільки один з батьків (або батько, або мати) з одним чи більше неповнолітніми дітьми або з особами похилого віку (від 55 років);

у родині є лише одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років) або така особа має одну чи кілька дітей віком до 18 років;

у родині є особи з особливими потребами: наявна група інвалідності, хронічні хвороби.

Розмір фіндопомоги та як отримати

Розмір фінансової допомоги становитиме 3,6 тис. грн на особу в родині на місяць, тобто загалом — 10,8 тис. грн на людину за три місяці.

Записатися в чергу для прийому у с. Боромля на 23 жовтня 2025 (четвер) можна за номером телефону 063 182 68 38.

З собою потрібно обов’язково мати деякі документи. А саме:

паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

номер банківського рахунку.

"Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я)", — повідомляють організатори.

Раніше ми писали, що до 16 листопада жінки можуть подати заявки на гранти від 3 тис. доларів. Йдеться про програму, яку реалізують за підтримки Фонду Говарда Баффета.

Також ми розповідали, що можна отримати гранти у 23 тис. грн від Українського Червоного Хреста. Кошти нададуть для підтримки на зиму.