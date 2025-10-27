Відео
Головна Фінанси Грошова підтримка ВПО — хто може втратити виплати з листопада

Грошова підтримка ВПО — хто може втратити виплати з листопада

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 12:07
Оновлено: 12:24
Виплати від держави — кого з ВПО можуть позбавити допомоги з листопада
Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

З листопада 2025 року деяким внутрішньо переміщеним особам (ВПО) може загрожувати втрата державної допомоги на проживання. У Пенсійному фонді України (ПФУ) раніше оприлюднили причини та повідомили, як зберегти право на виплати.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.



Кого з ВПО можуть позбавити виплат з листопада

За даними Пенсійного фонду, до листопада внутрішньо переміщені особи, які бажають зберегти державні виплати, мають повідомити ПФУ про всі зміни в обставинах, що впливають на право щодо їх отримання (зокрема, йдеться про зміну прізвища, імені, по батькові, зміну місця проживання чи реєстрації, оформлення нового паспорта, виїзд за кордон).

Іншою ключовою умовою для працездатних переселенців, що дає можливість зберегти допомогу, є те, що упродовж трьох місяців після призначення допомоги необхідно:

  • або знайти роботу;
  • або зареєструватися як фізособа-підприємець;
  • або стати на облік у центрі зайнятості. 

Які виплати передбачені для ВПО у 2025 році

За даними Мінсоцполітики, щомісячна грошова допомога на проживання з моменту її запровадження для переселенців виплачується у двох варіантах. У листопаді 2025 року передбачені такі розміри:

  • 2 тис. грн — виплачують для дорослих,
  • 3 тис. грн для дітей та людей з інвалідністю.

Подати заявки на виплати можна дистанційно в "Дії" або особисто у Центрах надання адміністративних послуг.

Серед інших програм допомоги для переселенців:

  • допомога в оплаті оренди для родин ВПО, які витрачають більш ніж 20% доходу. Розмір такої державної компенсації визначається індивідуально залежно від регіону;
  • виплати за програмою "єВідновлення", що дає змогу ВПО з окупованих територій подавати заявки на компенсації за пошкоджене чи знищене житло.

Раніше ми писали, що у Київської області переселенці можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Гроші передбачені лише вразливим категоріям громадян.  

Ще розповідали, що UNICEF Ukraine наприкінці жовтня надає фіндопомогу у прифронтових регіонах. Зимовою підтримкою скористалися вже 37 тис. домогосподарств з дітьми

виплати гроші переселенці ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
