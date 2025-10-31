Відео
Грошова допомога — хто з родин отримає 950 доларів восени

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 13:00
Оновлено: 13:16
Виплати для родин у 950 доларів — кому передбачена грошова допомога восени
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з регіонів українці можуть долучитися до програми грантової допомоги, що передбачає надання підтримки домогосподарствам, що зазнали негативного впливу від агресії РФ. Для сприяння в економічному потенціалі вони зможуть отримати цільову грошову допомогу на розвиток чи відновлення джерел доходів. 

Про це йдеться в інформації від Товариства Червоного Хреста України.

Хто зможе отримати грошову допомогу 

Як зазначається, реалізує програму грантової підтримки українська організація за сприяння Шведського Червоного Хреста у Херсонській області. Вона торкнеться таких старостинських округів:

  • Любимівський;
  • Миролюбівський;
  • Нововоскресенський.

Долучитися до програми можуть мешканці старостинських округів, вік яких 18-65 років. Домогосподарства зобов'язані мати досвід попередньої діяльності. Фахівці Українського Червоного Хреста будуть перевіряти дотримання відповідної вимоги.

Серед ключових умов щодо надання гранту — відсутність аналогічної грошової підтримки від організації за останній рік.

Домогосподарства повинні належати до однієї з категорій вразливості. А саме: 

  • внутрішні переселенці, переміщені після 24 лютого 2022 року; 
  • батьки/опікуни, що виховують від двох неповнолітніх дітей; 
  • самотні батьки/опікуни, які мають дітей віком до 18 років; 
  • громадяни, які мають інвалідність;
  • особи похилого віку (від 65 років); 
  • самотні жінки, які мають домогосподарство; 
  • демобілізовані військові після 24 лютого 2022 року;  
  • домогосподарства з середнім доходом до 10,2 тис. грн на одну особу. 

Проте організатори попереджають, що хоча наявність категорії є обов'язковою умовою для участі, та не є гарантією надання допомоги.

Розмір допомоги та як отримати

Домогосподарства, які зазнали негативного впливу від наслідків війни, відібрані для участі в програмі, зможуть отримати грант у 40 тис. грн (949 доларів).

Для попередньої реєстрації у програмі потрібно заповнити спеціальну форму.  

"Цей запит не є реєстрацію в програмі грошової допомоги. Якщо ваше домогосподарство відповідає наведеним критеріям вразливості та ви маєте чітке уявлення про діяльність, яку бажаєте запровадити, наші фахівці звʼяжуться з вами протягом 30 днів. Для реєстрації на участь у проєкті відбиратимуться найкращі ідеї, що будуть підтверджені під час моніторингових візитів", — йдеться у повідомленні.

Для реєстрації потрібно заздалегідь підготувати оригінали та копії документів всіх членів домогосподарства:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження;
  • документи, що підтверджують категорію вразливості.

Раніше ми писали, що громадяни можуть взяти участь у програмі від Mercy Corps. В її рамках нададуть до 5 тис. доларів. 

Також ми розповідали, що ВПО можуть долучитися до програми допомоги від УВКБ ООН. Програма доступна у п'яти областях.  

виплати фінансова допомога ВПО гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
