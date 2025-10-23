Довготривалий медсестринський догляд для ВПО — що це за послуга та як нею скористатися

Лікар надає допомогу жінці. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні надаватимуть послугу з довготривалого медсестринського догляду. Вона є безкоштовною.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Що таке довготривалий медсестринський догляд

У МОЗ розповіли, що це експериментальний проєкт, в рамках якого громадяни отримуватимуть:

медичний догляд — виконання призначень лікаря, проведення медичних маніпуляцій, моніторинг стану здоров'я;

спеціальний та загальний догляд, психологічну підтримку;

забезпечення житлом і предметами першої потреби;

не менш як чотириразове харчування відповідно до норм МОЗ;

супровід соціального фахівця — допомогу з відновлення документів, пошуку житла, отриманням соціальних послуг і так далі.

Перебувати у медзакладі на лікуванні переселенці зможуть до 30 календарних днів.

Як отримати послугу

Усе починається з консультації медпрацівника, яку ВПО отримують у транзитному пункті після евакуації.

"Якщо є потреба в подальшому лікуванні чи стабілізації стану, людину направляють до визначеного медичного закладу, який надає послугу довготривалого догляду", — пояснили у МОЗ.

За детальнішою інформацією громадянам радять звертатися до урядового контакт-центру за телефоном 15-45, або до Національної служби здоров'я України, за номером телефону 16-77.

Раніше ми пояснювали, кому з ВПО надає фінансову допомогу УВКБ ООН. У 2025 році їм виплачують гроші на три місяці. Також ми писали про державний експеримент, за яким маломобільні ВПО забезпечуються безоплатним проживанням. Ця ініціатива є важливою підтримкою для тих, хто через тривале лікування чи догляд втратив житло.