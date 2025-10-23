Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
В Україні ВПО пропонують безкоштовну послугу — як отримати

В Україні ВПО пропонують безкоштовну послугу — як отримати

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 20:44
Оновлено: 20:47
Довготривалий медсестринський догляд для ВПО — що це за послуга та як нею скористатися
Лікар надає допомогу жінці. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні надаватимуть послугу з довготривалого медсестринського догляду. Вона є безкоштовною. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Що таке довготривалий медсестринський догляд 

У МОЗ розповіли, що це експериментальний проєкт, в рамках якого громадяни отримуватимуть:

  • медичний догляд — виконання призначень лікаря, проведення медичних маніпуляцій, моніторинг стану здоров'я; 
  • спеціальний та загальний догляд, психологічну підтримку;
  • забезпечення житлом і предметами першої потреби; 
  • не менш як чотириразове харчування відповідно до норм МОЗ;
  • супровід соціального фахівця — допомогу з відновлення документів, пошуку житла, отриманням соціальних послуг і так далі. 

Перебувати у медзакладі на лікуванні переселенці зможуть до 30 календарних днів. 

Як отримати послугу

Усе починається з консультації медпрацівника, яку ВПО отримують у транзитному пункті після евакуації. 

"Якщо є потреба в подальшому лікуванні чи стабілізації стану, людину направляють до визначеного медичного закладу, який надає послугу довготривалого догляду", —  пояснили у МОЗ.

За детальнішою інформацією громадянам радять звертатися до урядового контакт-центру за телефоном 15-45, або до Національної служби здоров'я України, за номером телефону 16-77.

Раніше ми пояснювали, кому з ВПО надає фінансову допомогу УВКБ ООН. У 2025 році їм виплачують гроші на три місяці. Також ми писали про державний експеримент, за яким маломобільні ВПО забезпечуються безоплатним проживанням. Ця ініціатива є важливою підтримкою для тих, хто через тривале лікування чи догляд втратив житло.

лікування ВПО допомога війна в Україні догляд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
