Виплати ВПО продовжать і розширять: в Кабміні озвучили деталі

Дата публікації: 23 березня 2026 12:24
Людина перераховує гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України розширює підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зміни торкнуться як найбільш вразливих категорій переселенців, так і дітей з-поміж ВПО. Крім того, нововведення чекають й непрацездатних людей.

Зокрема, фінансову підтримку нараховуватимуть на пів року довше вразливим категоріям ВПО. Також зміняться умови призначення грошових виплат для дітей з-поміж переселенців.

Про це йдеться на Урядовому порталі, передають Новини.LIVE.

Зміни в підтримці для ВПО

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зміниться підхід у наданні допомоги на проживання, яку виплачують переселенцям. Так, наприклад, фінансову підтримку нараховуватимуть на пів року довше вразливим категоріям ВПО.

Також зміняться умови призначення грошових виплат для дітей з-поміж переселенців. Допомогу призначатимуть з 1 лютого 2026 року, якщо родина подала заяву до 1 травня. Виплати призначать незалежно від доходу родини.

До того ж уряд вирішив переглянути виплати, право на які надається непрацездатним переселенцям. 

"Оскільки прожитковий мінімум підвищився, люди тепер можуть подати документи на перегляд", — підкреслила Юлія Свириденко. 

Це стосується людей, яким раніше вирішили не виплачувати допомогу через перевищення граничного доходу. 

Як повідомлялося, ВПО надають субсидію на орендоване житло. Для деяких переселенців уряд встановив особливі умови призначення пільши. Також ми писали, як переселенцям отримати 1 500 гривень у квітні 2026 року. Відомо, куди мають звертатися переселенці, щоб їм нарахували гроші.

Часті запитання

Як ВПО подати заяву на отримання виплат?

Це можна зробити дистанційно у застосунку "Дія". Також звернення приймають ЦНАПи та органи соціального захисту населення.

Що буде з виплатами ВПО у 2026 році?

Як і раніше, повнолітнім переселенцям виплачуватимуть по 2 000 грн щомісяця. Діти та особи з інвалідністю отримуватимуть по 3 000 грн.  

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
Реклама

