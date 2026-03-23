США виплатять українцям допомогу навесні: умови

У березні 2026 року українці в одному з міст можуть подати заявки на участь у проєкті підтримки "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" від представництва благодійної організації "Карітас України". Його реалізовують за фінансової підтримки Сполучених Штатів.

Про те, хто може отримати виплати, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кому доступна нова грошова допомога за підтримки США

Проєкт з підтримки громадян "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" поширюється на мешканців Полтави. Його втілюють за підтримки американського народу.

Йдеться про надання виплат громадянам, які були змушені залишити свої оселі через війну та переїхати у Полтаву. Кошти нададуть на покриття витрат за житлово-комунальні послуги.

Однак не всі внутрішні переселенці отримають допомогу. Виплати передбачені тільки для тих родин, які переїхали з 2025 року, та підпадають під критерії вразливості. А саме:

Родина має осіб з інвалідністю (перша-друга група, інвалідність з дитинства); Люди похилого віку (від 60 років); Домогосподарство, які очолюють одинокий батько чи матір; Опікуни малолітніх дітей, недієздатних осіб; Вагітні жінки/годуючі матері з дітьми до трьох років; Громадяни з тяжкими хворобами; Багатодітні родини.

Не матимуть право на допомогу ті переселенці, які раніше отримували подібну допомогу від інших організацій. Долучитися можуть лише ВПО, зареєстровані у 2025–2026 роках, з доходом не вище 8 422 грн на одну особу.

Як долучитися до програми допомоги

Для того, щоб пройти попередню реєстрацію у програмі від представництва "Карітас України", громадяни повинні заздалегідь підготувати такий пакет документів:

український паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка переселенця від 2025 року;

банківський рахунок IBAN;

довідка про пічне опалення/комунальні послуги;

документи, що підтвердять вразливість;

довідка про доходи.

Подробиці щодо можливості оформлення допомоги можна дізнатися за номером телефону: 380 50 346 46 93.



Часті питання

Яка ще є допомога для українців від Карітас

У березні Карітас реалізовує проєкт "Грошова допомога та стійкість для України. Фаза 4". Взяти участь можуть тільки мешканці Харкова. Передбачені кілька видів підтримки: допомога в оформленні або відновленні документів, допомога у поданні заяв на оформлення соцвиплат, пільг та статусів, надання юридичних консультацій, психологічної допомоги та грошова підтримка.

Кому Карітас надає гранти на бізнес навесні

У рамках проєкту Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine жителі Вінниці, Житомира та Миколаєва можуть отримати гранти до 237 000 грн від "Карітас України". Кошти можна буде оформити мікро- та малому бізнесу, підприємцям, які поновили закриту діяльність, бізнесу, у якого є потенціал до розширення.