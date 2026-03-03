Виплати для переселенців та біженців — хто отримає допомогу від БФ Право на захист

Виплати для ВПО — де можна долучитися до проєкту допомоги
У вівторок, 3 березня, благодійний фонд "Право на захист" проводитиме збір даних від вразливих категорій громадян для участі в програмі багатоцільової грошової допомоги у Київській області. Подати заявки на виплати зможуть жителі міста Бровари.
Хто може долучитися до проєкту допомоги
Як зазначається, звернутися до пункту збору даних у Броварах Київської області для оформлення допомоги громадяни можуть, якщо належать до таких категорій:
- Внутрішньо-переміщена особа (ВПО) за останні пів року з моменту переїзду через воєнні дії;
- Громадяни, які повернулися на своє постійне місце проживання (як по Україні, так і з-за кордону) після вимушеного переміщення через воєнні дії.
Важливою умовою є відсутність грошової допомоги від УВКБ ООН раніше, а також від інших організацій за останні три місяці, а місячний дохід менший за 6 318 грн на одного члена родини.
Серед обов'язкових критеріїв вразливості для вищевказаних категорій, що дадуть право подати заявку на фіндопомогу:
- у родині є лише один з батьків (батько/мати) з одним або кількома неповнолітніми дітьми або особами похилого віку (від 55 років);
- домогосподарство очолює одна самотня/кілька самотніх осіб старшого віку (від 55 років) або виховують дітей віком до 18 років;
- у родині є одна або кілька осіб з особливими потребами. А саме: є інвалідність, різноманітні хронічні хвороби.
Правила реєстрації та список документів
Для оформлення допомоги громадяни мають звернутися до пункту збору даних у Броварах Київської області за адресою: вул. Героїв України, буд. 18, 3-й поверх (10:00 — 16:00).
Заздалегідь слід підготувати такі документи (оригінали):
- документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- довідка ВПО (за наявності);
- свідоцтво про народження дітей;
- реквізити рахунку у банку;
- довідки, що підтверджують належність до категорії вразливості;
- особистий номер телефону.
Організатори зауважили, що обов'язковою є присутність у пункті реєстрації всіх членів домогосподарства з оригіналами особистих документів, за винятком маломобільних людей.
Яка ще доступна допомога для переселенців навесні
Також громадяни з числа ВПО можуть отримати допомогу від громадської організації "Fight For Right". Вона відкрила реєстрацію на програму підтримки українців з інвалідністю та з обмеженою мобільністю.
У рамках проєкту нададуть фінансову допомогу для покриття витрат, пов'язаних з проживанням, зокрема на оплату оренди житла чи комунальних послуг.
Для попередньої реєстрації необхідно подати спеціальну онлайн-анкету.
Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine також надасть фіндопомогу мешканцям ще одного з міст на Сумщині. Йдеться про виплату у розмірі майже 11 000 грн.
Ще ми розповідали, як долучитися до програми підтримки від БФ "Карітас Краматорськ". У рамках проєкту громадянам нададуть два види допомоги (по 10 800 грн та по 9 000 грн).
