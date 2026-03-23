Выплаты ВПЛ продлят и расширят: в Кабмине озвучили детали

Дата публикации 23 марта 2026 12:24
Человек пересчитывает деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины расширяет поддержку для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Изменения коснутся как наиболее уязвимых категорий переселенцев, так и детей из числа ВПЛ. Кроме того, нововведения ждут и нетрудоспособных людей.

В частности, финансовую поддержку будут начислять на полгода дольше уязвимым категориям ВПЛ. Также изменятся условия назначения денежных выплат для детей из числа переселенцев.

Об этом говорится на Правительственном портале, передают Новини.LIVE.

Изменения в поддержке для ВПЛ

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, изменится подход в предоставлении помощи на проживание, которую выплачивают переселенцам. Так, например, финансовую поддержку будут начислять на полгода дольше уязвимым категориям ВПЛ.

Также изменятся условия назначения денежных выплат для детей из числа переселенцев. Помощь будут назначать с 1 февраля 2026 года, если семья подала заявление до 1 мая. Выплаты назначат независимо от дохода семьи.

К тому же правительство решило пересмотреть выплаты, право на которые предоставляется нетрудоспособным переселенцам.

"Поскольку прожиточный минимум повысился, люди теперь могут подать документы на пересмотр", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Это касается людей, которым ранее решили не выплачивать помощь из-за превышения предельного дохода.

Как сообщалось, ВПЛ предоставляют субсидию на арендованное жилье. Для некоторых переселенцев правительство установило особые условия назначения льготы. Также мы писали, как переселенцам получить 1 500 гривен в апреле 2026 года. Известно, куда должны обращаться переселенцы, чтобы им начислили деньги.

Частые вопросы

Как ВПЛ подать заявление на получение выплат?

Это можно сделать дистанционно в приложении "Дія". Также обращения принимают ЦНАПы и органы социальной защиты населения.

Что будет с выплатами ВПЛ в 2026 году?

Как и раньше, совершеннолетним переселенцам будут выплачивать по 2 000 грн ежемесячно. Дети и лица с инвалидностью будут получать по 3 000 грн.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
