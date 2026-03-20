ВПО можуть отримати субсидії на орендоване житло: вимоги

Людина перевіряє квитанцію за комунальні послуги.

У 2026 році держава надає можливість для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на орендоване житло. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили правила надання допомоги, зокрема, чи враховують доходи та які необхідні документи.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на одне з управлінь ПФУ.

Правила призначення субсидій ВПО на орендоване житло у 2026 році

За інформацією ПФУ, для родин, члени яких мають офіційний статус ВПО, та орендують житло, діють особливі правила призначення субсидій. Зокрема, у разі оформлення допомоги орендарями або домогосподарствами, що складаються тільки з переселенців, не враховують матеріальний та майновий стан громадян, зареєстрованих за місцем проживання (перебування) у житлі.

Субсидію призначають за наявності різниці між вартістю комунальних послуг у межах соціальних норм та соціальних нормативів і сумою обов’язкового платежу для домогосподарства.

Кінцеві розміри житлових субсидій можуть різнитися, адже залежать від:

складу домогосподарства;

сукупного доходу такого домогосподарства;

переліку послуг ЖКГ, якими користується домогосподарство.

Діє таке правило: чим нижчий сукупний дохід домогосподарства, тим більшою буде сума субсидії.

Також, за даними Пенсійного фонду, для такої категорії громадян під час визначення середньомісячного загального доходу не враховують допомогу, що надається на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Які документи необхідні для оформлення субсидії ВПО

У разі звернення за оформленням житлової субсидії внутрішньо переміщені особи повинні надати стандартний набір: заяву та декларацію встановленого зразка. Однак окремо необхідно підготувати довідку внутрішньо переміщеної особи для підтвердження фактичної адреси проживання.

Звертатися за житловою субсидією можна або за зареєстрованим місцем проживання, або за фактичною адресою проживання.

У разі появи змін повідомити органи Пенсійного фонду необхідно протягом 30 днів.

Часті питання

Як держава визначає, хто може отримати субсидію

Право на допомогу залежить від доходів заявника: якщо платіж за послуги перевищує розрахований обов’язковий внесок, то різницю має покрити субсидія. А саме: беруть середній місячний дохід усієї родини, ділять на кількість людей, які проживають в житлі. Далі показник середнього місячного доходу на одну людину порівнюють з загальним прожитковим мінімумом (з 01.01.2026 він становить 3 209 грн).

Отриманий результат ділять на два, множать на 20%, визначають відсоток від середньомісячного загального доходу. Якщо рахунки за послуги більші за цей обов’язковий платіж, то людині надається субсидія.

Як перевірити, чи призначена субсидія

У разі призначення житлової субсидії ПФУ має повідомити протягом трьох днів із дати ухвалення рішення. Сповіщення надішлють на електронну пошту та в особистий кабінет на сайті "Дія" в розділи: "Зверніть увагу" та "Замовлені послуги".

Інформацію про допомогу можна уточнити, звернувшись до Пенсійного фонду або за номерами гарячої лінії: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.