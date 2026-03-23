Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Виплати ВПО отримують лише 1 млн з понад 4 млн осіб: чому так сталося

Виплати ВПО отримують лише 1 млн з понад 4 млн осіб: чому так сталося

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 17:35
Чоловік і дві жінки з собакою йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2026 році нараховується 4,6 мільйона нутрішньо переміщених осіб (ВПО). З них фінансову допомогу від держави отримує 1 мільйон. Йдеться про суми від 2 до 3 000 гривень, з якими громадяни на можуть закрити навіть базові потреби.

Про це сказала в етері Ранок.LIVE представниця уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок війни, Ольга Алтуніна.

Як змінилася підтримка ВПО

Ольга Алтуніна зауважила, що з 2023 року, відколи держава скоротила виплати, більшість ВПО залишилася без мінімальної підтримки.

"І омбудсман Дмитро Лубінець каже, що цю невеличку підтримку для ВПО треба продовжити до кінця воєнного стану. І це було б правильно — ми б дали людям хоч якусь надію", — сказала вона. 

За словам Алтуніної, зараз ВПО найчастіше хвилює, як розв'язати основні проблеми, серед яких: 

  • житло;
  • фінансова підтримка;
  • працевлаштування.

Натомість люди, якщо виїжджають з прифронтових територій через транзитний центр, отримують одноразову виплату у 10 800 гривень й далі держава нічим не допомагає.

"Якщо людина працевлаштувалася, то вона вже не зможе отримувати фінпідтримку через свій матеріальний стан. Якщо ні — то перші 6 місяців їй надаватимуть 2 000 гривен, але це суттєво ні на що не впливає", — зазначила Алтуніна.

Що з житлом для ВПО

Посадовиця також зазначила, що з 4,6 мільйонів ВПО лише 80 000 людей проживають у місцях тимчасового поселення, а усі інші змушені самі вирішувати свої проблеми.

Як стало відомо, Кабмін України посилить фінансову підтримку, яку отримують ВПО. Зміняться, серед іншого. виплати на проживання. Також ми розповідали, яку допомогу отримують сім'ї за опіку над дітьми. Конкретний розмір виплат залежить від віку та стану здоров’я дитини.

Часті питання

Скільки місяців в Україні виплачується допомога ВПО?

Допомога ВПО виплачується 6 місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням підтримки. Гроші нараховують одному з представників сім’ї. Йдеться про 2 000 гривень дорослим українцям та 3 000 для осіб з інвалідністю та дітей. 

Який повинен бути дохід, щоб отримувати допомогу ВПО в Україні?

ВПО отримують право на допомогу на проживання на наступні пів року, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї впродовж останніх 3 місяців не був більшим за 4 розміри прожиткового мінімуму для осіб, які є непрацездатними. Станом на зараз прожитковий мінімум перебуває на рівні у 2 595 гривень. Отже, допомогу на проживання продовжать, якщо сукупний дохід не перевищує 10 380 гривень.

виплати фінансова допомога переселенці ВПО грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації