Виплати ВПО отримують лише 1 млн з понад 4 млн осіб: чому так сталося

В Україні у 2026 році нараховується 4,6 мільйона нутрішньо переміщених осіб (ВПО). З них фінансову допомогу від держави отримує 1 мільйон. Йдеться про суми від 2 до 3 000 гривень, з якими громадяни на можуть закрити навіть базові потреби.

Про це сказала в етері Ранок.LIVE представниця уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок війни, Ольга Алтуніна.

Як змінилася підтримка ВПО

Ольга Алтуніна зауважила, що з 2023 року, відколи держава скоротила виплати, більшість ВПО залишилася без мінімальної підтримки.

"І омбудсман Дмитро Лубінець каже, що цю невеличку підтримку для ВПО треба продовжити до кінця воєнного стану. І це було б правильно — ми б дали людям хоч якусь надію", — сказала вона.

За словам Алтуніної, зараз ВПО найчастіше хвилює, як розв'язати основні проблеми, серед яких:

житло;

фінансова підтримка;

працевлаштування.

Натомість люди, якщо виїжджають з прифронтових територій через транзитний центр, отримують одноразову виплату у 10 800 гривень й далі держава нічим не допомагає.

"Якщо людина працевлаштувалася, то вона вже не зможе отримувати фінпідтримку через свій матеріальний стан. Якщо ні — то перші 6 місяців їй надаватимуть 2 000 гривен, але це суттєво ні на що не впливає", — зазначила Алтуніна.

Що з житлом для ВПО

Посадовиця також зазначила, що з 4,6 мільйонів ВПО лише 80 000 людей проживають у місцях тимчасового поселення, а усі інші змушені самі вирішувати свої проблеми.

Часті питання

Скільки місяців в Україні виплачується допомога ВПО?

Допомога ВПО виплачується 6 місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням підтримки. Гроші нараховують одному з представників сім’ї. Йдеться про 2 000 гривень дорослим українцям та 3 000 для осіб з інвалідністю та дітей.

Який повинен бути дохід, щоб отримувати допомогу ВПО в Україні?

ВПО отримують право на допомогу на проживання на наступні пів року, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї впродовж останніх 3 місяців не був більшим за 4 розміри прожиткового мінімуму для осіб, які є непрацездатними. Станом на зараз прожитковий мінімум перебуває на рівні у 2 595 гривень. Отже, допомогу на проживання продовжать, якщо сукупний дохід не перевищує 10 380 гривень.