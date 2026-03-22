Гроші для дітей під опікою: відомі суми у 2026 році

В Україні громадяни, які беруть опіку над дітьми, отримують від держави фінансову підтримку. Виплату призначають строком на 1 рік до досягнення нею повноліття. Сума допомоги залежить від віку та стану здоров’я дитини.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Луганській області, передає Новини.LIVE.

Хто отримає фінансову допомогу

Гроші виплачують опікунам і піклувальникам на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розмір виплат становить:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;

3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю.

"Якщо дитина вже отримує пенсію, аліменти, стипендію чи іншу державну допомогу (крім соціальної допомоги для дітей з інвалідністю), розмір допомоги визначається як різниця між встановленим мінімумом і сумою цих виплат", — пояснили у ПФУ.

Скільки виплачують

У 2025 році йдеться про такі максимальні суми:

на дітей до 6 років — 7042 гривень;

на дітей з інвалідністю до 6 років — 9 859 гривень;

на дітей від 6 до 18 років — 8 780 гривень;

на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років — 12 292 гривень.

Щоб отримати фінансову підтримку, опікуни та піклувальники надають заяву та комплект документів: копію рішення органу опіки чи суду;

свідоцтво про народження дитини;

довідки про проживання;

розмір інших виплат;

медичний висновок для дітей з інвалідністю.

Документи подаються особисто, поштою, через ЦНАП, онлайн на веб-порталі ПФУ або через портал Дія.

Часті питання

Скільки в Україні платять за опікунство над людиною похилого віку?

За опікунство над людиною похилого віку українцям надається грошова компенсація. Це різниця між прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць (3 328 гривень) та середньомісячним сукупним доходом за останні шість місяців. Це стосується особи, яка надає соціальні послуги.

Як в Україні отримати 7 000 гривень на дитину?

Допомога доступна батькам, які вирішать повернутися на роботу після народження дитини. Виплати розпочинаються одразу після подання заяви й триватимуть, допоки дитині не виповниться 1 рік. Оформити допомогу можна в ЦНАПах, відділеннях ПФУ або на порталі Дія.